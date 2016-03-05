​Внимание воспитанию

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, в единственном в стране исправительном учреждении для детей А. Шакиров ознакомился с условиями проживания несовершеннолетних, обеспечением их прав, а также встретился с воспитанниками и администрацией. В беседах с руководством обратил особое внимание на необходимость тщательной работы по ресоциализации осужденных.

«Обеспечение прав ребенка – безусловный приоритет в деятельности государства, – отметил он. – В связи с этим Президентом принято решение о создании института уполномоченного по правам ребенка в РК».

Координируемый омбудсменом общественный институт – Национальный превентивный механизм против пыток (НПМ) – ранее уже посещал данное учреждение. Многие рекомендации НПМ, направленные на улучшение условий проживания, выполнены, по другим ведется предметная работа. Вместе с тем специфика данной уязвимой группы несовершеннолетних требует особого внимания и дополнительных усилий, в которых перевоспитание должно иметь центральное значение.

Ольга ЛЬВОВА

Огонь, батарея!

Министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов провел выездное совещание по организации проведения Армейских международных игр «АрМИ-2016» на военной базе «Отар» в Казахстане.

Состязания запланированы этим летом: состоятся 23 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке военнослужащих разных государств. Они пройдут на территории Казахстана и России. В нашей стране планируется проведение двух этапов – «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж». На месте проведения состязаний запланировано строительство трассы для проведения конкурса артиллеристов протяженностью 2 км с препятствиями – змейка, минно-взрывное заграж­дение, курган, колейный мост. Будет также трасса для проведения конкурса снайперов с элементами тропы разведчика и рубежами для стрельбы из снайперской винтовки, пистолета и для метания гранат.

В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» от каж­дой страны примет участие 21 человек, в том числе 3 минометных расчета по 5 человек. Каждой команде будут предоставлены МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный), минометы, автоматы и гранатометы. В конкурсе «Снайперский рубеж» каждая армия выставит команду из 7 человек, в том числе 3 снайперские пары.

Антон СЕРОВ

За чистоту рядов

В МВД РК состоялось видеоселекторное совещание под председательством первого заместителя главы ведомства Марата Демеуова с участием заместителя председателя Национального бюро по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе мероприятия состоялась презентация Антикоррупционной политики РК. Кроме того, был рассмотрен вопрос о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в органах внутренних дел.

Как отметил М. Демеуов, МВД наряду с антикоррупционной стратегией реализует ведомственную Программу по противодействию коррупции в органах внутренних дел на 2016–2017 годы. Ужесточена персональная ответственность первых руководителей за состояние соблюдения личным составом дисциплины, законности и антикоррупционного законодательства. В целях профилактики, пресечения и выявления фактов коррупции и других нарушений законности подразделениями собственной безопасности на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия.

В ходе совещания Алик Шпекбаев презентовал новые положения антикоррупционного законодательства, отметив важность принятых законов «О противодействии коррупции» и «О государственной службе».

Анна ВЕГЕЛЬ

Интернет – в помощь

Программа по автоматизации государственных услуг в состоянии заметно облегчить жизнь казахстанцев. О внедрении инновационных информационных услуг вчера на брифинге в СЦК в Шымкенте рассказал руководитель отдела информатизации и мониторинга государственных услуг аппарата акима ЮКО Ельнур Утебаев.

Сейчас из 177 государственных услуг только 58 можно получить через центры обслуживания населения. В течение года этот список будет заметно расширен. Созданный единый контактный центр позволит получать полную информацию о предоставляемых услугах. По нему же можно оставить свой отзыв, жалобы и замечания по качеству предоставления.

Уже скоро часть госуслуг граждане смогут получать не выходя из дома, оплатив их стоимость через электронный кошелек. Это обеспечит доступность и открытость в работе сельских районных, городских и областного акиматов, а также исключит коррупционную составляющую.

В открытом доступе появятся сведения об услугах государственных органов для населения. Уже утверж­дено около сотни данных, которые будут размещены на электронном портале. И этот список будет постоянно обновляться.

Любовь ДОБРОТА