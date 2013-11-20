Внимание: женщины!

То обстоятельство, что происходит все это в «ветреном» Париже, вряд ли добавляет фабуле жизненной глубины. Смешно ли? Пожалуй, похоже на бородатый анекдот. Но его ведь можно по-разному рассказать. Артистизм – вот на что сделал ставку поставивший спектакль главный режиссер театра, заслуженный деятель РК Александр Лиопа. Сегодня в его распоряжении довольно профессиональная труппа, половина актеров уже имеют высшее образование, другие учатся. Так что в ролях выкладываются не с «голым» энтузиазмом. К тому же в постановке много хорошей музыки, под которую артисты красиво танцуют. А видеть актерское мастерство вживую – удовольствие, которое дарит только театр.

Валерий ВЕДЕНКО, Костанай