​Вниманию автовладельцев

ДВД и акимат Алматы призывают автовладельцев заблаговременно корректировать маршруты передвижения, а также с пониманием отнестись к мерам по усилению дорожной безопасности в мегаполисе в связи с проведением Универсиады.

Полицейские отмечают: меры по ограничению движения по дорогам в районе спортивных объектов Универсиады положительно отразятся на дорожной обстановке и создадут благоприятные условия для передвижения спортсменов, а также делегаций иностранных государств, что, в свою очередь, позитивно повлияет на имидж как проводимого международного мероприятия, так и государства в целом.

На стационарных постах полиции, дислоцированных по периметру мегаполиса, в настоящее время усилена работа по выявлению транспортных средств, превышающих нормы дымности и токсичности, а также аварийного, технически неисправного транспорта. Для этих целей задействованы сотрудники ДГД и ряда правоохранительных органов. Кроме 10 стационарных постов полиции города, к этой работе привлечены 8 аналогичных постов Алматинской области.