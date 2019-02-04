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​Вниманию вкладчиков АО «Эксимбанк Казахстан»!

Физические лица и индивидуальные предприниматели – клиенты АО «Эксим­банк Казахстан» вправе обратиться в АО «Казпочта» и получить возмещение из средств АО «КФГД». Возмещаются деньги, размещенные во вклады, на текущих счетах и платежных карточках в АО «Эксимбанк Казахстан» в сумме остатка по депозиту, но не более максимальной гарантируемой суммы:

* 10 миллионов тенге – по депозитам в национальной валюте,

* 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.

По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО «Эксимбанк Казахстан» одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте – не более эквивалента 5 миллионов тенге.

Возмещение выплачивается из средств АО «КФГД» в национальной валюте в пределах суммы остатка по депозиту с учетом накопленного (капитализированного) вознаграждения. Для расчета суммы возмещения по депозитам в иностранной валюте применяется рыночный курс обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО «Эксимбанк Казахстан» – 16 января 2019 года.

Прием заявлений вкладчиков и выплата гарантийного возмещения будет производиться через АО «Казпоч­та» в период с 4 февраля по 4 августа 2019 года в центральных операционных участках (ЦОУ) АО «Казпочта» в пяти городах:

* в городе Астане: ул. Ауэзова, 13,

* в городе Алматы: ул. Богенбай-батыра, 134,

* в городе Караганде: пр. Бухар-Жырау, 39,

* в городе Павлодаре: ул. Сатпаева, 50,

* в городе Петропавловске: ул. Пушкина, 61.

Для того чтобы подать заявление и получить возмещение, вкладчикам необходимо обратиться в ЦОУ АО «Казпочта», имея при себе до­кумент, удостоверяющий личность, который содержит ИИН. Бланк заявления можно получить в ЦОУ АО «Казпочта» или заполнить заранее, загрузив электронный бланк на интернет-ресурсе КФГД www.kdif.kz в разделе «Вкладчикам». Идентификация вкладчиков осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), поэтому договор банковского вклада или приходные кассовые ордеры для подтверждения прав вкладчиков АО «Эксимбанк Казахстан» не требуются.

В случае обращения представителя депозитора требуется нотариально заверенная доверенность: допускается представление как общей (генеральной) доверенности, так и специальной или разовой доверенности с указанием полномочий на распоряжение депозитами (счетами), открытыми в АО «Эксимбанк Казахстан». В случае обращения наследника необходимо также предоставить документы, подтверждающие право на наследство или право использования денег наследодателя. Если доверенность составлена на иностранном языке, то представитель вкладчика предоставляет доверенность, перевод которой на государственный или русский языки нотариально засвидетельствован в установленном порядке. Представителю вкладчика (наследника) необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Вкладчики АО «Эксимбанк Казах­стан» могут уточнить график работы, адреса и телефоны ЦОУ АО «Казпоч­та», в которых будет производиться выплата возмещения, на интернет-сайте Казпочты www.post.kz или в контакт-центре 1499.

По истечении периода выплаты через АО «Казпочта» вкладчики вправе обратиться за возмещением непосредственно в АО «КФГД».

Вкладчикам, имеющим на депозите сумму, превышающую максимальную сумму гарантии по депозитам, или требования по начисленному (не капитализированному) вознаграждению на 16 января 2019 года, следует обратиться в ликвидационную комиссию АО «Эксимбанк Казахстан». Контакты головного офиса ликвидационной комиссии АО «Эксимбанк Казахстан» и ее филиалов размещены на интернет-ресурсе АО «КФГД» www.kdif.kz.

Консультацию специалистов о гарантии по депозитам можно получить в АО «КФГД» по короткому номеру: 1460 (бесплатно с мобильных и городских телефонов). 

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