Вносить свой вклад в процветание

Высказывая свое мнение о создаваемых в стране условиях для развития предпринимательской деятельности, А. Соловьева подчеркнула, что комплекс мер по защите предпринимательства, обозначенных в заявлении Главы государства от 27 февраля, казахстанский бизнес уже назвал своевременным и поворотным.

– Этот указ Президента носит мировоззренческий характер и является политической волей руководства страны, – отметила А. Соловьева.

Было отмечено, что в Казахстане всегда было адекватное понимание значимой роли малого и среднего бизнеса (МСБ) в развитии экономики страны. Еще на заре независимости одним из первых законодательных актов, принятых молодой республикой, стал Закон «О поддержке частного предпринимательства». В 1998 году было создано Агентство по поддержке МСБ. В 2003 и 2008 годах объявлялись моратории на проверки субъектов предпринимательства, которые позволили бизнесу пережить нестабильное состояние экономики. В 2009 году Президент провел расширенное заседание Правительства, в ходе которого был дан ряд поручений по поддержке развития бизнеса, а в 2010 году в ходе заседания Совета предпринимателей при Президенте РК Глава государства в очередной раз подтвердил последовательность в проводимой в отношении предпринимательства политики. В итоге все эти решения сыграли свою положительную роль, и сегодня бизнес-структуры вносят свой вклад в процветание страны.

По словам А. Соловьевой, сегодняшний мораторий – это новый этап переосмыс­ления понимания сущности МСБ.

– Мы знаем, что в обществе бытует мнение о том, что бизнесмены – это категория людей, занятых исключительно наживой. Это не так. МСБ вносит значительный вклад в ВВП страны. Но могу сказать, что и бизнес-сообщество должно еще активнее работать на благо страны, которая создает такие беспрецедентные условия для развития, – сказала депутат.

Маулен АРМАНОВ