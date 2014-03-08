Вносить свой вклад в процветание

В мире

Высказывая свое мнение о создаваемых в стране условиях для развития предпринимательской деятельности, А. Соловьева подчеркнула, что комплекс мер по защите предпринимательства, обозначенных в заявлении Главы государства от 27 февраля, казахстанский бизнес уже назвал своевременным и поворотным. 

– Этот указ Президента носит мировоззренческий характер и является политической волей руководства страны, – отметила А. Соловьева. 

Было отмечено, что в Казахстане всегда было адекватное понимание значимой роли малого и среднего бизнеса (МСБ) в развитии экономики страны. Еще на заре независимости одним из первых законодательных актов, принятых молодой республикой, стал Закон «О поддержке частного предпринимательства». В 1998 году было создано Агентство по поддержке МСБ. В 2003 и 2008 годах объявлялись моратории на проверки субъектов предпринимательства, которые позволили бизнесу пережить нестабильное состояние экономики. В 2009 году Президент провел расширенное заседание Правительства, в ходе которого был дан ряд поручений по поддержке развития бизнеса, а в 2010 году в ходе заседания Совета предпринимателей при Президенте РК Глава государства в очередной раз подтвердил последовательность в проводимой в отношении предпринимательства политики. В итоге все эти решения сыграли свою положительную роль, и сегодня бизнес-структуры вносят свой вклад в процветание страны.

По словам А. Соловьевой, сегодняшний мораторий – это новый этап переосмыс­ления понимания сущности МСБ. 

– Мы знаем, что в обществе бытует мнение о том, что бизнесмены – это категория людей, занятых исключительно наживой. Это не так. МСБ вносит значительный вклад в ВВП страны. Но могу сказать, что и бизнес-сообщество должно еще активнее работать на благо страны, которая создает такие беспрецедентные условия для развития, – сказала депутат. 

Маулен АРМАНОВ

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических…
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Опубликован список крупнейших стран-производителей кофе
Мощный лесной пожар бушует в зоне отчуждения Чернобыльской …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]