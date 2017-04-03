​Вносятся поправки

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Ольга Файнштейн

Открывая работу очередного пленарного заседания высшего судебного органа, председатель Верховного суда РК Кайрат Мами подчеркнул важность реализации задачи, поставленной Главой государства по повышению уровня правовой определенности, формированию стабильной и предска­зуемой судебной практики. На это ориентированы нормативные постановления Верховного суда.

Представляя проект НП «О применении судами некоторых норм законодательства об исполнительном производстве», Кайрат Мами отметил важность исполнения судебных актов, поскольку только такой финал может обеспечить реальную защиту нарушенных прав лица, обратившегося в суд.

Необходимость принятия данного нормативного постановления, как отметила судья Верховного суда Маргарита Одинцова, вызвана утратой актуальности действующих НП по данной теме, стремлением обеспечить единство судебной практики и существующими коллизия­ми в законодательстве.

Говоря о проекте НП «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного суда по гражданскому и гражданскому процессуальному законодательству», судья Верховного суда Нурия Сисенова напомнила о вступлении в силу с 1 января 2016 года нового ГПК. Кодекс регламентировал переход судопроизводства на трехзвенную систему, усиление принципа состязательности участников процесса, введение института упрощенного производства и расширение сферы применения приказного производства. Этими и другими новациями и продиктована необходимость внесения изменений и дополнений в 23 действующих НП. Речь идет об изменениях редакционного характера, исключении некоторых положений, не соответствующих нормам процессуального закона.

Проект НП «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного суда по уголовному и уголовному процессуальному законодательству», по словам судьи Верховного суда Ердена Арипова, также необходим в связи с реформами в законодательстве. Проект данного НП вносит изменения и дополнения в 17 действующих нормативных постановлений. В их числе НП «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ», «О практи­ке применения законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс», «О судебной экспертизе по уголовным делам».

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, окончательно проекты НП будут утверждены пленарным заседанием после их редакционной доработки с учетом итогов обсуждения.

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