Вновь на вершине Азии

Сборная Казахстана по хоккею в третий раз подряд стала чемпионом Азии. На турнире в южнокорейском городе Чонджу наша команда одержала три победы и подтвердила свое лидерство на континенте.

Фото: МТС РК

Заключительный матч против хозяев льда получился настоящим испытанием на прочность. В течение трех периодов казахстанцы и южнокорейцы так и не сумели открыть счет. Не принес заброшенных шайб и овертайм. Судьба золотых медалей решилась в затяжной серии буллитов­, где точнее оказались подопечные Талгата Жайлауова – 4:3. Решающий бросок исполнил Диас Гусейнов, а голкипер Владислав­ Нурек­ сохранил свои ворота в неприкосновенности­ на протяжении всех 65 минут игры.

До этого казахстанские хоккеисты одержали волевую победу над сборной Японии – 3:2, а затем разгромили команду Китая – 5:0. Таким образом, наша сборная завершила чемпионат без единого поражения, набрав восемь очков. Серебряные награды достались японцам, бронзовые – южнокорейцам. Китайская команда осталась на последнем месте.

Приятно отметить, что сборная Казахстана – бессменный победитель чемпио­ната Азии с момента его учреждения в 2024 году. Тогда наши хоккеисты впервые­ взяли трофей в Алматы, год спус­тя защитили титул в Пекине (КНР), а теперь добились успеха в Южной Корее­. Три турнира – три чемпионства! Впечатляющая­ стабильность­, которую хотелось бы видеть и на мировом уровне.

Между тем у флагмана отечественного хоккея – столичного «Барыса» дела в Континентальной хоккейной лиге складываются не столь радужно. Команда Михаила Кравца завершила продолжительную серию из девяти выездных матчей поражением от хабаровского «Амура» – 0:2. Это уже третья неудача подряд и шестая в восьми последних встречах. Впрочем, упрекнуть астанчан в отсутствии борьбы трудно. В Хабаровске они нанесли 36 бросков в створ, создали немало опасных моментов, но так и не сумели переиграть голкипера хозяев Александра Трушкова. Вторую шайбу «Амур» забросил уже в пустые ворота, когда гос­ти пытались спасти встречу.

С 25 очками «Барыс» занимает пятое место в Восточной конференции и остается в заветной восьмерке, дающей право на участие в плей-офф. Впереди возвращение на домашний лед, где 12 ноября­ астанчан ждет встреча с владивостокским­ «Адмиралом». Хочется верить, что поддержка своих трибун поможет команде прервать полосу неудач и вновь почувствовать вкус побед.