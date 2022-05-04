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Вновь сменился лидер
Бейсенбаев Аскар
корреспондент

«Тараз», на выезде обыграв «Мактаарал» из Туркестанской области, поднялся на вершину турнирной таблицы.

Практически в каждом туре первенства Казахстана по футболу среди команд элитного дивизиона болельщикам и специалистам преподносят сюрпризы. Вот и в этот раз не обошлось без неожиданностей.

Так, в столице «Астана» после первого тайма проигрывала одному из аутсайдеров чемпионата туркестанскому «Турану» со счетом 1:3 и, лишь с трудом избежав поражения, завершила встречу вничью 3:3. А еще больше удивил карагандинский «Шахтер», который на своем поле просто сокрушил действующего чемпиона Казахстана костанайский «Тобол» – счет встречи 4:1.

Серьезно повлиял на турнирную таблицу дебютант Премьер-лиги «Аксу» из Павлодарской области, который принимал на тот момент лидера национального первенства актауский «Каспий» и обыграл его со счетом 2:0. Осечкой мангистау­сцев немедленно воспользовался «Тараз», на выезде обыгравший «Мактаарал» и поднявшийся на чистое первое место.

Даже оставшиеся поединки вызывали изумление. Посудите сами: алматинский «Кайрат» дома не смог обыграть петропавловский «Кызыл-Жар» – 1:1, «Атырау» нанес поражение гос­тившему у него шымкентскому «Ордабасы» – 2:1, а «Актобе» при поддержке своих фанатов добился победы над уральским «Акжайыком» – 2:1.

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