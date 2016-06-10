В первом круге вместе с Оксаной Калашниковой Шведова нанесла поражение Вере Душевиной (Россия) и Елене Остапенко (Латвия) – 7:5, 6:3, а в четвертьфинале они обыграли чешскую пару Ленку Кунчикову – Каролину Стухла – 7:6, 2:6, 10:7. В полуфинале казахстанско-грузинский дуэт скрестит ракетки с Александрой Пановой (Россия) и Амрой Садикович (Швейцария).

Определяют команду

По окончании чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике главный тренер сборной РК Алексей Ни назвал предварительный состав нашей команды для участия в Олимпийских играх-2016.

В него вошли Маргарита Елисеева (48 кг), Зульфия Чиншанло (53 кг), Карина Горичева и Майя Манеза (обе – 63 кг), Жазира Жаппаркуль (69 кг), Светлана Подобедова (75 кг), Арли Чотей (56 кг), Фархад Харки (62 кг), Нижат Рахимов и Кирилл Павлов (оба – 77 кг), Денис Уланов (85 кг), Илья Ильин и Александр Зайчиков (оба – 105 кг), Селимхан Абубакаров (свыше 105 кг).

По дорогам Франции

После пяти этапов традиционной французской многодневной велогонки «Критериум Дофине» продолжает лидировать испанец Альберто Контадор из команды Tinkoff. Лучшим в «Астане» все также оставался итальянец Диего Роса, уступавший Контадору 35 секунд и занимавший 8-е место. Среди несомненных достижений нашей команды на этой многодневке – победа итальянца Фабио Ару на пятом этапе и высокое третье место дружины в командном зачете.

В «Астане» также выступают казахстанцы Алексей Луценко и Дмитрий Груздев, украинец Андрей Гривко, испанец Луис Леон Санчес и итальянцы Паоло Тиралонго, Дарио Катальдо. Всего участникам предстоит преодолеть 8 этапов.