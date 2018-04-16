​Вновь за книжки браться подошла пора...

Перевод на государственный язык учебников, написанных самыми выдающимися и общепризнанными гуманитариями Запада, делает дос­тижения мировой гуманитарной мысли достоянием широких масс, а не только отдельных кругов интеллектуальной элиты и профессиональных групп. Смысловое пространство казахского языка пополнится более чем 3 000 новых понятий и смысловых категорий, что значительно расширит его познавательные функции и выведет на новый ментальный уровень массовое общественное сознание.

И хотя одним из принципов прог­раммы «Рухани жаңғыру» является «эволюционное, а не революционное развитие Казахстана», в данном случае придется этим принципом поступиться, поскольку революции знаний никогда еще не имели разрушительных последствий в отличие от своих социальных собратьев. А речь идет именно о революционных изменениях в общественном сознании, образовании и научном знании. Новые учебники соответствуют высшим стандартам западной современной гуманитарной науки, а значит, наши студенты смогут говорить со своими сверстниками за рубежом на одном языке, используя одни и те же понятия, равно понимае­мые в учебных аудиториях от Усть-Каменогорска до Сан-Франциско.

Трудно даже представить, сколько векторов в развитии общественного сознания, отечественного образования и науки породит этот один из самых масштабных научно-образо­вательных и просветительских проек­тов, не имеющих аналогов в истории. В первую очередь огромная аудитория казахстанских студентов откроет для себя дивный новый мир гуманитарной науки, свободной от марксисткой и постмарксистской политической нагрузки, унаследованной от научно-теоретических подходов времен СССР.

С другой стороны, профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений предстоит содержательное освоение нового учебно-методического комплекса, базирующегося на тех подходах, которые заключаются в новых учебниках. Несомненно, огромной армии людей, занятых в профессиях гуманитарного профиля, необходимо будет самостоятельно заняться совершенствованием, обновлением своих знаний и умений на новой научной основе. Иначе они рискуют через 5–6 лет поменяться местами с выпускниками вузов, обу­ченными по новым учебникам. В конце концов, всем людям, считающим себя образованными, не грех еще раз пройтись по страницам этих учебников и освежить собственные знания. Вывод прост – нам всем предстоит снова «сесть за парты». А иначе никак.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» этот проект имеет четко определяемые цели – воцарение культа знаний в обществе и формирование открытого сознания. И вытекающие из них две других – прагматизм и конкурентоспособность. Поэтому проект касается не только студентов, но и всего населения страны.

Глава государства четко обозначил задачу перевода ряда книг на русский язык, что обеспечит всеобщую доступность новых знаний и продолжит последовательную реализацию принципа равенства возможностей для граждан. Кстати, впервые будет осуществляться перевод учебной литературы с государственного языка на русский, но созданное в очень короткие сроки квалифицированное Национальное бюро переводов, без сомнения, справится с этой задачей.

Нельзя не отметить потрясающий уровень полиграфического исполнения этой уникальной серии. И это понятно – по этим книгам предстоит учиться многим поколениям казахстанцев.

100 новых учебников на казахском языке – это только начало. На очереди – перевод лучших классических учебников мира, а значит, революция знаний станет привычным повседневным процессом, процессом модернизации общественного сознания.