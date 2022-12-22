Вновь "заморозить" цены на бензин и дизтопливо планируют в Казахстане

Энергетика , Транспорт
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Казахстан планирует продлить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Так, планируется продление приказа министра энергетики от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен».

Согласно проекту приказа, предельные цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 – 89 тенге/литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют 187 тенге/литр, в других областях Казахстана – 182 тенге/литр, цена на дизельное топливо – 450 тенге за литр.

На дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, – в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов – при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в РК утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона.

Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Проект приказа опубликован на сайте Министерства энергетики, а также доступен на портале «Открытые НПА» для онлайн-обсуждения до 3 января 2023 года.

Отметим, что в Казахстане планируют также продлить запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. 

 

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