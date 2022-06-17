Внутренние резервы для роста

Заседание Сената Парламента под председательством спикера Маулена Ашимбаева было посвящено отчетам Правительства РК и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год. Выводы неутешительные: к концу года инфляция достигнет 13–15%, последствия неблагоприятного прогноза сможет сгладить только диверсификация экономики.

Параметры республиканского бюджета в 2021 году исполнены под продолжавшимся влиянием пандемии коронавируса. Но, несмотря на эти вызовы, сбалансированность доходов и расходов была обеспечена. Исполнение республиканского бюджета составило 99,2%. Поступления в респуб­ликанский бюджет исполнены на 100,8% к плану, и это хорошая новость. А плохая заключается в том, что пополнение доходной части на 36%, а это 4,5 трлн тенге, сформировано за счет трансфертов из Национального фонда.

– В 2021 году мировая экономика восстановилась на допандемическом уровне. Рост глобального ВВП стал самым быстрым за более чем 40 лет, составив 6,1%. Экономика Казахстана тоже выросла на 4,1%, – начал с позитивной динамики председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов.

А после добавил, что на фоне быст­рого восстановления мировой экономики, повлекшего избыточный спрос, цены на сырье, материа­лы и продовольствие достигли максимумов, что в совокупности с энергетическим кризисом привело к рекордной инфляции во многих странах мира, в том числе и в нашей.

– Несмотря на то что в первой половине 2021 года инфляционные процессы имели тенденцию к стабилизации, с середины года они начали ускоряться на фоне общего мирового тренда повышения цен на продовольствие, сырье и материалы. Внутренними проинфляционными триггерами стали дисбаланс на рынке овощей в летний период, рост цен на ГСМ и регулируемые услуги, – сказал глава Национального банка.

Прогноз на этот год сформирован с учетом реализации комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции. Так, совместно с Кабмином анонсирована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета. В условиях нарастающего внешнего инфляционного давления, устойчивого внутреннего и внешнего спроса, роста инфляционных ожиданий базовая ставка была повышена до 14%.

– Также Национальным банком принимались меры по ограничению резких колебаний обменного курса и его последующего переноса на инфляцию. В итоге обменный курс после резких колебаний вернулся к уровням конца прошлого года. В результате слаженных действий купировались риски роста долларизации, а финансовая система устойчиво абсорбировала внешние шоки. Для усиления антиинфляционной политики Правительством совместно с местными исполнительными органами реализуется актуализированный Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022–2024 годы, – добавил Галымжан Пирматов.

Не по средствам

Однако, несмотря на принятые меры, расходная часть бюджета не может избавиться от зависимости от средств Национального фонда. Его активы составляют сегодня 53,8 млрд долларов, а для выделения трансфертов в респуб­ликанский бюджет на сумму 1,9 трлн тенге за 5 месяцев 2022 года было продано валютных активов на 2,3 млрд долларов.

– На фоне значительного роста цены на нефть поступления в Нацфонд с начала года составили 2,9 триллиона тенге, увеличившись почти в 3,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Среднегодовая доходность Нацфонда с начала создания по 31 мая 2022 года составляет 3,24%, – уточнил глава Нацбанка

«Мы живем не по средствам», – такое резюме итогам бюджетного планирования дала глава Счетного комитета Наталья Годунова, отметив, что в 2021 году обеспеченность расходов республиканского бюджета чистыми доходами, не считая гарантированных и целевых трансфертов из Нацфонда и поступлений займов, составила 50%.

– Это и есть наши реальные возможности, без учета сырьевого сектора. Несмотря на ограниченные возможности бюджета, в прошлом году мы начали более 1,1 тысячи новых проектов, 90% которых реализовались за счет средств Национального фонда, при этом не завершено по плану 64, – отметила она. – В этом году нас спасает цена на нефть. Однако больше половины выделенных из Нацфонда средств мы направляем на текущие мероприятия. И сейчас, при формировании республиканского бюджета на будущий год, похоже, происходит то же самое. Простая логика подсказывает, что должен быть полностью сформирован текущий бюджет, и только после этого, из того, что осталось, необходимо формировать бюджет развития. Рассчитываем, что Минфин будет придерживаться этой позиции, чтобы в середине финансового года не ставить реб­ром вопрос о выделении средств из Нацфонда.

Кроме того, Наталья Годунова сообщила, что более 121 материа­ла Счетный комитет передал в правоохранительные органы по итогам выявленных государственным аудитом нарушений.

– Несмотря на то что их в 2021 году установлено на 27% меньше, чем в предыдущем, за отчетный период неэффективно использованы средства на общую сумму в 413 миллиардов тенге. Возврат средств в республиканский бюджет составил 17 миллиардов тенге, остатки на контрольных счетах наличности – 47 миллиардов тенге, – сказала глава Счетного комитета.

Где взять деньги?

Спикер Сената Маулен Ашимбаев согласился с конструктивной критикой в области расходования средств, которую высказали некоторые депутаты. Спасти эту статью бюджета от зависимости от средств Нацфонда может диверсификация экономики, считает он. Но здесь тоже сохраняется немало проблем.

– Банки кредитуют граждан вместо того, чтобы вкладываться в реальный сектор экономики. Это показывает очень плачевную ситуа­цию по ее диверсификации. Если кредитование экономики у нас на очень низком уровне, а крупные неф­тегазовые компании привлекают внешние заимствования, соответственно, речь идет о дальнейшем закреплении сырьевой направленности, – отметил Маулен Ашимбаев.

Чтобы вырваться из замкнутого круга, нужны альтернативные источники фондирования, а их нет.

– Нет и развитого рынка ценных бумаг. Лизинговые механизмы тоже недостаточно эффективно работают, прямое государственное финансирование в силу бюджетных ограничений – на невысоком уровне. Соответственно, у нас нет финансовой базы для диверсификации, – подчеркнул спикер Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что сенаторы не в первый раз ставят вопрос диверсификации экономики перед Правительством, поэтому в предстоящий период, возможно, нужно будет идти по пути смягчения залоговых требований, чтобы дать банкам свободнее кредитовать реальный сектор экономики, при этом не расшатывая всю финансовую систему Казахстана.

Спикер Сената также напомнил, что одним из важных вопросов, стоящих перед страной, является повышение уровня развития регионов.

– Необходимо усилить работу здесь в части модернизации инфраструктуры, строительства социальных объектов, открытия постоянных рабочих мест, повышения благосостояния граждан. Как известно, в рамках конституционной реформы Сенат стал ключевым институтом по рассмот­рению региональных вопросов. В этом направлении мы надеемся на совместную и плодотворную работу с Правительством, – отметил Маулен Ашимбаев.

Окончательное рассмотрение отчета об исполнении бюджета за 2021 состоится на совместном заседании палат Парламента, которое пройдет 20 июня.

ОСИ подождет

Также сенаторы во втором чтении рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы». По итогам доклада было принято решение внести в документ поправки и вернуть законопроект в Мажилис. Это значит, что сроки перехода многоквартирных жилых домов на новые формы управления объектом кондоминиума продлеваются до 1 июля 2023 года.

В общем же законопроект предусматривает реализацию задач по пяти основным направлениям: повышение энергоэффективности секторов экономики, снижение энергоемкости ВВП, реализация инвестиционных проектов по строительству газовых установок на электростанциях, развитие добычи нетрадиционных углеводородов. А также совершенствование регулирования общественных отношений в рамках развития города Алматы и решение вопросов по строительству пограничных под­разделений и пунктов пропуска через государственную границу.

– Данный проект закона всесторонне обсуждался на заседаниях рабочей группы и в постоянных комитетах. В результате депутаты Сената внесли изменения и дополнения к нему, – сказал депутат Сената Ерик Султанов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции Республики Казахстан Сенат рекомендовал направить эти изменения в Мажилис.

Еще одним вопросом повестки дня стало избрание судей Верховного суда по представлению Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Депутаты проголосовали за назначение на должности судей Досжана Амира и Камбара Нурышева.