Как превратить гарантированный спрос в новые производства, а закупки крупных заказчиков в инструмент роста отечественной промышленности – об этом шла речь на правительственном часе в Курултае.

фото пресс-службы Курултая

Открывая заседание, вице-спикер Курултая Дания Еспаева напомнила, что Президент последовательно ставит перед Правительством задачу ускоренно развивать обрабатывающий сектор и диверсифицировать экономику: страна с богатыми ресурсами должна быть не просто поставщиком сырья, а производителем конкурентоспособной готовой продукции. При этом, признала она, Казахстан, имея сырьевой, финансовый и производственный потенциал, по ряду видов готовой промышленной продукции по-прежнему зависит от импорта: закупаются оборудование, комплектую­щие, промышленные материалы и готовые изделия, хотя собственные металлы, нефть и газ есть.

Одним из самых действенных инструментов она назвала офтейк-контракты, то есть долгосрочные договоры с гарантированным сбытом будущей продукции. Для предприятий это возможность планировать производство, привлекать инвестиции, внедрять технологии, расширять мощности и открывать рабочие места. Особая роль, по ее словам, отводится национальным компаниям, квазигосударственному сектору и крупным недропользователям. Дания Еспаева напомнила и о поручении Главы государства в Послании совершенствовать механизмы привлечения малого и среднего бизнеса к закупкам госорганов и квазигосударственных компаний, облегчая требования к поставщикам и резервируя часть объе­мов за небольшими предприятиями.

– Мы собрались не для очередного отчета об освоении государственных ресурсов. Мы ждем открытого разговора о проблемах, которые повторяются, и о путях их решения. Контракт не должен быть формальностью: нам нужны новые предприятия, локализация технологий, конкурентоспособная продукция и снижение зависимости от импорта. Государственная поддержка бизнеса – не благотворительность, и любая мера стимулирования должна даваться в обмен на конкретные встречные обязательства: рост производительности, глубокую переработку, реальную локализацию и выход на экспорт, – сказала вице-спикер.

С докладом по теме правчаса выступил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Он сообщил, что с 2024 года три года подряд доля обрабатывающей промышленности в ВВП превышает долю горнодобывающей, за три года объем производства в ней вырос на 14,5%, инвестиции удвоились и достигли 3 трлн тенге, а по итогам десяти месяцев рост составил 9,3%, это самый высокий показатель за 25 лет.

Министр рассказал о положении дел в отраслях и подробно остановился на офтейках: с 2023 года с недропользователями твердых полезных ископаемых заключено 104 контракта на 800 млрд тенге, в нефтегазовой отрасли – 109 на 3 млрд тенге, по программе «Самрук-Казы­на» – свыше 1 400 контрактов на 657 млрд тенге. Результат, по его словам, уже виден: компания KSP Steel запустила производство труб для нефтегаза, Asia Trafo создала выпуск трансформаторов и реакторов, а в проекты привлечено более 400 млрд тенге и создано свыше 3 тыс. рабочих мест. В реестре казахстанских товаропроизводителей зарегистрировано более 2,7 тыс. предприятий и около 84 тыс. видов товаров. Среди задач министр назвал новую модель специальных экономических зон с заблаговременной подготовкой инфраструктуры, передачей их в управление частным, в том чис­ле иностранным, операторам и оценкой баланса мощностей, чтобы не допускать дублирования производств.

Оценку результатам дала председатель Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике Наталья Годунова. По ее данным, с 2010 года на поддержку обрабатывающего сектора направлено не менее 10 трлн тенге, а его доля в ВВП выросла с 11,3 до 12,8%.

– Главный вопрос не в объемах финансирования, а в достигнутых экономических результатах. Промышленную политику необходимо оценивать прежде всего по росту добавленной стоимости, реальной производительности труда, глубине переработки, снижению импортозависимости и притоку частных инвестиций. Государство не должно становиться заложником уже вложенных средств и продолжать финансировать нерентабельные проекты, – подчеркнула она.

Наталья Годунова отметила, что экс­порт обрабатывающей промышленности вырос с 15 до 29 млрд долларов, но в его структуре по-прежнему преоб­ладает металлургия, а импорт продукции отрасли увеличился с 21 до 61 млрд. Как меняется доля отечественной продукции во внутреннем потреблении, не отслеживает ни один госорган. По ее словам, на выездном заседании в Восточно-Казахстанской области комитет убедился, что даже пищевые предприятия зависят от импортных упаковок, компонентов, а порой и сырья. Комитет предложил Правительству оценить эффективность поддержки за пять лет, дифференцировать ее в зависимости от глубины переработки, закрепить за значимыми проектами единого координатора и создать систему мониторинга по каждому предприятию.

Депутаты, приняв к сведению информацию, задали свои воп­росы. От общих правил перейти к отдельным отраслям предложил депутат Арман Хайрулин. Он попросил вице-министра сельского хозяйства Назгуль Хатепову проработать создание отечественных производств упаковки: пищевая промышленность растет, строятся заводы по переработке молока, мяса и зерна, но значительные средства уходят зарубежным производителям упаковки, вмес­то того чтобы создавать добавленную стоимость и рабочие места. Депутат предложил консолидировать потребности переработчиков и заключать долгосрочные офтейки.

Назгуль Хатепова подтвердила, что сейчас работают более 20 площадок, выпускающих ПЭТ и картонную упаковку, но большая часть спроса, в том числе на стекло, металлические и плас­тиковые крышки, закрывается импортом. Министерство поддержало консолидацию потребностей крупных потребителей в рамках одного офтейк-контракта и готово работать с Минпромом.

Депутат Олжас Нуралдинов спросил про низкую долю казахстанских товаров в нефтегазовых проектах и меры по исполнению долгосрочных контрактов.

Ерсайын Нагаспаев привел цифры: за полугодие крупные нефтегазовые компании закупили оборудования на 2,2 трлн тенге, доля внутристрановой ценности составила 53%, а по товарам – лишь 21%.

– Причина – в сложном технологическом оборудовании для строительства заводов, которое пока не производится в стране, и в необходимости международной сертификации, – сказал он.

Представитель Министерства энергетики сообщил, что по ведомству внутристрановая ценность составляет 60–65%, доля товаров – 32%, а по трем крупным недропользователям – 16,4%. К 2029 году по каждому проекту планируется довести ее до 30%, в этом году подписано 27 офтейк-контрактов на 301 млрд тенге.

Проблемный вопрос задал депутат Бурихан Нурмухамедов. Из рассмотренных программ развития внутристрановой ценности утверждены лишь единицы, остальные возвращены на доработку. Он спросил о системных причинах, об обязательствах недропользователей по долгосрочным договорам и об ответственности заказчиков за неисполнение, включая необос­нованный отказ от согласованных объемов.

Министр Нагаспаев ответил, что механизм утверждения программ новый и пока добровольный. Из 65 поступивших программ 21 согласована и 44 отклонены, поскольку уровень внутристрановой ценности министерство считает недостаточным и не видит механизмов заключения офтейк-контрактов.

– Позиция министерства принципиальная и жесткая. Мы проработали поправки в Кодекс о недрах: примерно один процент от суммы закупок, если программа не утверждена в первый год. Три процента – на второй и последующие годы, а при импорте без заключения офтейк-контрактов на новое производство штрафные санк­ции могут составить до 30 процентов стоимости товара. Эти цифры предварительные, они будут обсуждаться с депутатами, и мы рассчитываем на их поддержку, – заявил Нагаспаев.

О программе «Халықтық құрылыс» высказалась депутат Замира Кузиева. Малый и средний бизнес в регионах может производить стройматериа­лы, трубы, кабель, металлоконструкции. Но без объединенных потребностей и долгосрочных обязательств по закупкам у него нет уверенности в сбыте. Она спросила, рассматривает ли Министерство промышленности программу как инструмент развития регионального бизнеса и сформирует ли перечень востре­бованных материалов с объемами и сроками поставок.

Ерсайын Нагаспаев подтвердил, что считает программу стимулом для отечественного бизнеса, напомнив слова Главы государства о недопустимости использовать средства Национального фонда на финансирование импорта. Доля отечественных стройматериалов выросла с 66 до 73%, цель на 2029 год – не менее 80%, отобран пул из 98 проектов на 970 млрд тенге. Отечественную продукцию включат в проектно-сметную документацию, а пул проектов программы сформируют в ближайшее время, после чего станет понятно, какие материа­лы закладывать.

Подвела итоги Дания Еспае­ва. По ее словам, поддержку обработки нельзя измерять числом контрактов и объемом средств. Главный результат – это действующие предприятия, конкурентоспособная продукция и рабочие места. Если предприятие не получило финансирование, не подключено к инфраструктуре или не обеспечено сбытом, сами по себе государственные программы проблему не решают. Поэтому по каждому системному барьеру нужны конкретные меры, сроки и персональная ответственность. Офтейк, подчеркнула она, не должен заканчиваться подписью, нужно отслеживать всю цепочку – от заключения и привлечения финансирования до запус­ка производства и реальных поставок, а по невыполненным договорам выяснять причины. Долгосрочные офтейк-контракты стоит принимать как залог первой категории, чтобы банки кредитовали до 80–85% стоимости проекта.