​Во благо каждого казахстанца

Уже в ближайшие годы казах­станцы станут свидетелями структурных изменений в ключевых сферах жизнедеятельности государства. И сегодня в этой статье мне бы хотелось поделиться промежуточными итогами реализации второго институционального направления Плана нации – обеспечения верховенства закона.

Как отметил Глава государства, суть этой реформы заключается в том, чтобы независимое правосудие и правоохранительная система Казахстана были нацелены на обеспечение прав и свобод граж­дан, строгое исполнение законов и укрепление правопорядка.

Эффективная судебная система

Куда идут люди за решением правовых проблем и где они ищут справедливость? Конечно, в судах. Именно поэтому в Плане нации предусмотрены меры по повышению доверия общества к судебной системе и эффективности функцио­нирования судов. Этим вопросам посвящено 11 из 19 шагов.

Следует отметить, что судебная система Казахстана уже функцио­нирует в условиях нового Граж­данского процессуального кодекса и вновь принятого Закона «О Высшем судебном совете Рес­публики Казахстан». Помимо этого, были внесены значительные изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

В целом анализ деятельности судебной системы с начала года показывает, что принятые меры дают положительный эффект.

Во-первых, кардинально модернизировано судоустройство и судопроизводство. Переход от пятизвенной судебной системы к трехзвенной позволил упростить доступ к правосудию и выстроить понятную для каждого схему защиты своих прав и интересов при их нарушении. К примеру, раньше спор рассматривался в первой инстанции, затем в апелляционной, далее в кассационной, после чего передавался в надзорные инстанции Верховного суда.

В результате все это требовало от судов и сторон значительных финансовых и временных затрат. Более того, порой сами участники намеренно затягивали судебные процессы, обращаясь в разные инстанции. Поэтому неудивительно, что рассмотрение дел длилось месяцами. Однако теперь спор может в сравнительно короткие сроки найти свое логическое разрешение.

Во-вторых, расширены сферы использования примирительных процедур и досудебного урегулирования споров.

Прежний Гражданский процессуальный кодекс рассматривал мировое соглашение в качестве основного способа внесудебного решения спора. С нынешнего года для этого используются уже три подхода: мировое соглашение, медиация и партисипативная процедура, которые могут быть применены сторонами на любой стадии судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату.

Для граждан альтернативные способы урегулирования споров дают много преимуществ, поскольку не требуют значительных финансовых и временных затрат, а также существенно сокращают сроки решения правовой проблемы. К примеру, при партисипативной процедуре, когда стороны привлекают для разрешения спора адвокатов, рассмот­рение вопроса проводится без участия судьи.

Об эффективности новых примирительных процедур свидетельствуют статистические данные, согласно которым число гражданских дел, разрешенных указанными способами, увеличилось с 5,3 тыс. до 9,3 тыс. Фактически речь идет о более 18 тыс. граждан, пришедших к мировому соглашению.

В-третьих, сокращено участие прокурора в суде по частно-правовым спорам. Отныне присутствие прокурора обязательно в случае представления интересов граж­дан, неспособных защитить свои права и свободы в силу возраста и состояния здоровья, а также в спорах, затрагивающих интересы государства.

Если говорить о конкретных цифрах, то за 5 месяцев текущего года с участием прокурора окончено 17 889 гражданских дел, что на 35,8% меньше чем за такой же период 2015 года.

В-четвертых, в ведение следственных судей передано санкционирование осмотра, обыска, выемки и личного обыска, что соответствует мировой практике. Эти изменения направлены на усиление судебного контроля и обеспечение дополнительной защиты прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовного преследования.

Высококвалифицированный судейский корпус

Излишне разъяснять, что модернизация судоустройства и судопроизводства не даст ощутимого и долгосрочного результата без профессиональной и качественной работы судейского корпуса. Именно поэтому в Плане нации преду­смотрено совершенствование механизма отбора судей с ужесточением требований к кандидатам.

В первую очередь на основе международного опыта и собственной наработанной практики было принято решение о наделении Высшего судебного совета статусом автономного органа. Расширен состав ответственного за выбор кандидатов совета, в который, помимо судей, руководителей отдельных госорганов, депутатов палат Парламента, вошли представители Союза судей, адвокатуры, а также ученые.

С нынешнего года кандидаты в судьи, помимо соответствия повышенным квалификационным требованиям, должны пройти несколько сложных этапов, включая экзамены, психологическое тестирование, полиграфологическое исследование и обязательную годичную стажировку в судах.

Ужесточены требования и для действующих судей, участвующих в конкурсе на вакантные должности судей вышестоящих инстанций. В частности, введен принцип меритократии, то есть обязательное наличие судейского стажа (от 5 лет и выше) и институт поручительства от трех судей.

Хочу отметить, что отбор не завершается назначением лица на должность судьи. Результаты работы впервые назначенных судей по истечении годичного срока рассматриваются Судебным жюри, затем Высшим судебным советом. И если судья в течение года после назначения не справился с возложенными на него обязанностями и допускал нарушения, совет вправе внести Президенту рекомендацию об его освобождении. В последующем оценка судей проводится каждые 5 лет.

Не остаются без внимания и действия судей, нарушающих требования действующего законодательства и судейскую этику. Поступившие в Судебное жюри обращения граждан являются основанием для рассмотрения дисциплинарной комиссией соответствующих материалов. Хочу напомнить, что ранее граж­дане не были наделены правом обращения в Судебное жюри. Например, из 162 жалоб, поданных за 5 месяцев текущего года, по 74 даны разъяснения, а 88 направлены для проверки в регионы. В целом с начала года Судебным жюри уже рассмотрено 21 дисциплинарное дело, к ответственности привлечены 18 судей.

Прозрачность

Важность обязательной аудио- и видеозаписи судебного заседания очевидна, поскольку она обеспечивает прозрачность судопроизводства. Все присутствующие в суде, включая самих судей, понимают, что постоянно ведется запись. Сегодня новыми системами аудио-, видеофиксации оснащены 83% залов, и эта работа будет завершена до конца года.

Что касается технической час­ти, то установленное оборудование имеет централизованную систему хранения информации, исключает приостановку записи или редактирование материалов со стороны судей или сотрудников администратора судов.

Развитие института ЧСИ

Как известно, институт частных судебных исполнителей был введен в 2010 году, и государство поэтапно расширяет их полномочия. С 1 января 2016 года исполнение большинства исполнительных производств с участием граждан и организаций передано частным судебным исполнителям. Для чего это делается? Основная цель – создание механизма, когда судебный исполнитель заинтересован своевременно и качественно исполнять судебные решения.

Сегодня общая численность судебных исполнителей в стране составляет порядка 1 200 человек, в то время как в прошлом году их число едва превышало 700.

Конечно, были опасения, что частные судебные исполнители не справятся с новым объемом полномочий и нагрузкой, однако качественные показатели исполнительного производства остаются стабильными.

Исполнительное производство не стоит на месте, в нем активно используются новые информационные технологии. Так, с марта нынешнего года налажено взаимодействие информационных систем Министерства юстиции и Верховного суда. Это обеспечивает оперативность получения исполнительных документов из судов в электронном формате и электронное санкционирование судами постановлений судебных исполнителей.

Частные судебные исполнители получили ограниченный доступ к Системе информационного обеспечения правоохранительных и специальных органов. Благодаря этому значительно сокращено время направления различных запросов и получения информации. При этом порядок направления запросов и получения ответов строго регламентирован законодательством и контролируется органами прокуратуры.

Более того, в целях повышения эффективности исполнительного производства по административным штрафам проводится работа по интеграции соответствующих информационных систем Минис­терства юстиции и МВД.

Одно немаловажное уточнение – количество государственных судебных исполнителей в течение трех лет сократится на 70%.

Качественная модернизация правоохранительных органов

В рамках Плана нации во всех регионах начала функционировать местная полицейская служба, к задачам которой отнесены профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение уголовных правонарушений.

Для должной организации работы местной полиции значительно расширена компетенция местных исполнительных органов. Если ранее аким нес ответственность за состояние правопорядка в вверенном регионе, не имея при этом реаль­ных рычагов управления, то теперь он вправе ставить перед местной полицией соответствующие задачи и требовать их исполнения.

В соответствии с законодательством основным критерием оценки деятельности местной полиции служит мнение населения. При неудовлетворительной оценке аким вправе принять решение об освобождении ее руководителя от занимаемой должности.

В целом за 5 месяцев текущего года участковые инспектора уже провели с населением порядка 9 тыс. отчетных встреч.

Кроме того, с начала года местная полиция оснащается видеорегистраторами, которые фиксируют не только противоправные факты со стороны правонарушителей, но и действия сотрудников полиции. Впоследствии это выступает дополнительной доказательной базой. К сведению, с начала текущего года с помощью видеорегистраторов были зафиксированы и привлечены к ответственности более 35 тыс. правонарушителей, из которых более 200 относятся к разряду уголовных. Наложено штрафов на сумму более 90 млн тенге.

Не менее важный вопрос – формирование высокопрофессионального кадрового состава, способного компетентно решать задачи правоохранительных органов. Для этого предусмотрены новые подходы к системе отбора и аттестации кадров в полиции.

По новым правилам лица, впервые поступающие на службу в полицию, будут проходить трех­этапный отбор, один из которых предусматривает тестирование на знание законодательства в Минис­терстве по делам государственной службы с оценкой личных качеств кандидата.

Помимо этого, сотрудники полиции будут проходить ежегодную оценку, которая влияет на премирование, поощрение, обучение, ротацию и карьерный рост.

Руководящий состав правоохранительных органов будет ротироваться каждые 5 лет, что позволит более эффективно использовать их профессиональный потенциал.

Отдельно отмечу, что государство оказывает помощь и содействие той категории граждан, которая преступила закон. Для этого ведется последовательная работа по формированию системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. В настоящее время пересматриваются подходы в работе службы пробации, определяется оптимальная для нас форма государственно-частного партнерства в сфере модернизации системы исправительных учреждений.

Обеспечение верховенства закона – непростой, но в то же время очень нужный для страны процесс. Полное достижение этой цели может принести много пользы для народа. Уверен, что вышеуказанные и другие меры, принимаемые сегодня в рамках Плана нации, повысят прозрачность и доступность судебной системы, обеспечат высокий профессионализм и качество работы правоохранительной системы.