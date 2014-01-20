Во благо Родины

Спорт

25 На пяти прошедших летних олимпиадах казахстанская сборная завоевала 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград. Наши мастера кожаной перчатки также получили 3 кубка Вэла Баркера (приз, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр), опередив по этому показателю приз­нанные боксерские державы – Кубу и Россию. Помимо успешных выступлений на главных стартах четырехлетия боксеры достойно представляют страну и на других престижных официальных соревнованиях, таких как Азиатские игры, мировые и континентальные первенства.

На чемпионатах континента сборная Казахстана в общей сложности завоевала 34 золотые медали. Успешно выступала наша команда и на Азиатских играх, откуда никогда не возвращалась без наград высшего достоинства, выиграв за это время 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. 

В 1999 году в американском Хьюстоне Болат Жумадилов завоевал первую для нашей страны золотую медаль чемпионата мира. На чемпионатах мира в 2003-м (Геннадий Головкин и Галиб Джафаров) и в 2005-м (Серик Сапиев и Ердос Джанабергенов) сборная Казахстана выиграла по 2 золотые медали. На прошедшем же в Алматы в 2013 году мировом первенстве наши соотечественники и вовсе произвели фурор, получив 8 наград, в том числе 4 «золота». Всего на первенствах планеты наша команда взяла 10 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых наград. 

Ко всем названным успехам казахстанского бокса, безусловно, причастны люди, в разные годы возглавлявшие Казахстанскую федерацию бокса и внесшие в его развитие значительный вклад: Бекет Махмутов, Нурлан Балгимбаев, Ляззат Киинов, Аскар Кулибаев, Узакбай Карабалин. Сейчас успешно трудится на посту главы КФБ Тимур Кулибаев. 

Бекет Махмутов – один из самых уважаемых и авторитетных спортивных функционеров страны. Благодаря своим организационным способнос­тям он в период с 1996 по 2006 год был первым вице-президентом Международной ассоциации бокса (АИБА) и председателем финансовой комиссии организации, президентом Азиатского континентального бюро АИБА. При нем целый ряд казахстанцев был представлен в различных комиссиях АИБА: в судейской, технической, в бизнес-комиссии, в молодежной и других.

Именно при Бекете Сапарбековиче сборная Казахстана трижды подряд – на олимпиадах в Атланте-1996, Сиднее-2000 и Афинах-2004 – входила по итогам главных стартов четырехлетия в тройку сильнейших команд.

Возглавив в 2009 году Федерацию дзюдо Казахстана, Бекет Махмутов отлично проявил себя и на новом поприще. С его приходом сюда в нашей стране появился первый чемпион мира среди взрослых – Максим Раков, а в 2010 году казахстанский дзюдоист Ельдос Сметов впервые стал чемпионом мира среди молодежи. На том же молодежном первенстве планеты наша команда заняла высокое второе место в общем зачете. 

Федерация дзюдо Казах­стана под руководством этого авторитетного специалиста проводит большую работу по укреплению своих позиций на международной арене. Так, в 2010 году Бекет Махмутов был избран вице-президентом Азиатского союза дзюдо. Наша страна проводит у себя такие престижные соревнования, как Кубок мира и турнир «Мировые мастера». Благодаря успешной организации вышеназванных мероприятий Казахстану доверено в 2015 году провести чемпионат мира.

Успешная деятельность Бекета Махмутова принесла ему заслуженное признание: в 1999 году он был награжден орденом «Құрмет», в 2000-м получил звание «Заслуженный деятель РК», в 2004-м удостоился ордена «Парасат». Он также награжден почетными орденами Международной ассоциации бокса и Международной федерации дзюдо за значительный вклад в развитие данных видов спорта в мире. 

В настоящий момент Бекет Махмутов – вице-президент Национального олимпийского комитета РК, вице-президент Азиатского союза дзюдо, вице-президент Казахстанской федерации бокса, почетный президент Федерации дзюдо РК. 

20 января уважаемому ветерану спорта исполнилось 75 лет. Спортивная общественность страны желает Бекету Сапарбековичу крепкого здоровья и дальнейших успехов в развитии и популяризации казахстанского спорта!

Ерсаин НУРГАЗИН

Популярное

Все
Патриарх
Возрождая легендарные породы
Содержал сирот, жертвовал на школы
Академия для ответственных родителей
«Гонки по вертикали» для пожарных
Семейные ценности – базовый приоритет казахстанцев
Жажда эффективности
Цифровая трансформация на повестке дня
Наследие Яссауи как мост между странами и эпохами
Новоселья в Кызылорде продолжаются
Как воспитывать чемпионов?
Пристанище уставших миллениалов
Формировать общее культурное пространство
Белые паруса северного лета
Данил и его бразильская команда в Астане
Создавая новый тип мышления
Непогода нынче в моде
Время инвестиций в интеллект
Гарантии защиты трудовых прав усилены
Интеллектуальный гамбит
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Китай удаляет из интернета весь люкс
В Казахстане усиливают цифровизацию системы здравоохранения
Грубо нарушил ПДД: мотоциклиста привлекли к ответственности в Павлодарской области
Какие мероприятия пройдут к 9 мая в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Незаконный канал ввоза грузовиков из Китая пресекли в Казахстане
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Мощный лесной пожар бушует в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
В Китае два бывших министра обороны приговорены к смертной казни
Профессору КБТУ вручили одну из старейших наград Франции
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
В Баку открылась выставка «Диалог культур: Казахстан – Азербайджан»
День матерей отмечают в Казахстане
Астана вновь примет один из крупнейших турниров по Counter-Strike 2
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым

Читайте также

Astana Team заняла первое место на международном турнире по…
Казахстан выступит на Гран-при по фехтованию в Шанхае
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]