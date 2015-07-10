Во благо здоровья граждан Свежий выпуск 434 Вадим Макаров

Они рассмотрели вопросы поставки лекарственных средств и медицинского оборудования из Египта в Казахстан, налаживания обмена опытом между казахстанскими и египетскими специалистами. По итогам переговоров достигнуты договоренности о визите египетской бизнес-делегации в Казахстан с целью развития партнерских отношений в фармацевтической отрасли. Как сообщила пресс-служба МЗСР РК, взаимодействие между странами осуществляется в рамках казахстанско-египетской совместной межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству.



