Во Дворце Мира и Согласия состоялся гала-концерт "Многоцветный Китай"
Юлия БЕЛОНОСОВА
Во Дворце Мира и Согласия состоялся гала-концерт "Многоцветный Китай", передает корреспондент Kazpravda.kz.
Организаторы красочного представления – столичный акимат и посольство Китайской Народной Республики. Своим многогранным искусством зрителей радовал Центральный национальный ансамбль песни и пляски Китая. Такие его композиции, как "Танцевальная музыка национальности Яо", "Баллада западной горы", "56 национальностей – 56 цветов", "Дух воробья", "Милая роза", – хорошо известны в мире. Программа знакомила с особенностями культур разных народов, проживающих в Поднебесной.
Столичным зрителям, несомненно, запомнился танец "Веселый Китай". Вспышка софитов – быстрая музыка, под которую на сцене появляются артисты, каждый – в своем особенном костюме: замелькали платьица, тюрбаны, легкие вуали, шлейфы, красивые восточные наряды. Любой танец описывать сложно, ловишь себя на том, что какие-то элементы ассоциируются то с "Ручейком", то с движениями брейк-данса, то с "присядочкой"... Публика взорвалась аплодисментами, защелкали фотоаппараты.
Проникновенные звуки монгольской скрипки в композиции "Мчатся десять тысяч лошадей", наоборот, успокоили публику и погрузили зал в напряженную тишину. Прекрасная музыка звучала то грозно, нарастающе, как будто гневается сам бог грома, то, в одну минуту утратив всю свою мощь, лирично и нежно. Она была, как эхо тысячи голосов, как голоса природы. Можно было представить себя путником высоко в горах, встретившим настоящего шамана, который посылал ветру свои заклинания...
Не менее ярким оказался уйгурский народный танец с пиалами. Танцовщицы необыкновенно грациозны, удивительно легко двигаются, потрясающе держат равновесие, а ведь в верхней пиале, как увидели все в завершение танца, был налит чай!
Танцевальные композиции сменяли песни, звучали фольклорные и авторские произведения, можно было и увидеть, и услышать оригинальные народные инструменты. Программа порадовала красочными номерами, живописными костюмами, высоким профессионализмом исполнителей. Публика дружно аплодировала, и ни у кого не осталось сомнений, что Китай – многоцветная, удивительная страна.