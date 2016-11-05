​Во дворы пришла вода

Департаментом Агентства по регулированию естественных монополий (ДАРЕМ) Акмолинской облас­ти для обеспечения прозрачности тарифообразования и исполнения инвестиционных обязательств субъектов естественных монополий, модернизации их активов был организован пресс-тур с участием представителей СМИ.

Заместитель руководителя областного ДАРЕМа Асет Курашев рассказал журналистам, как предприятием выполняется инвестиционная программа, модернизируются активы предприятия. Организаторы пресс-тура задались целью наглядно продемонстрировать им эффект, полученный от ее реализации. Инвестиционная программа «Степногорск водоканала» как крупного монополиста утверждена на пять лет. Сумма, отведенная на ее реализацию, составляет порядка 400 млн тенге, а на нынешний год – 80 млн тенге.

– Эта инвестиционная программа прежде всего направлена на внедрение энергосберегающих технологий, модернизацию активов предприятия, что позволит в будущем при образовании экономии средств, сложившейся от ее реализации, обеспечить сдерживание тарифов при стабильной работе предприятия, – подчеркнул А. Курашев.

Директор «Степногорск водоканала» Алексей Гетманов рассказал о работе предприятия в текущем году. В ходе посещения насосной станции он пояснил, что для обеспечения потребителей необходимыми давлением и расходом, не влияющими на гидравлику города, на ней был установлен комплекс частотных преобразователей и регулирующих клапанов.

Постоянная работа и старое оборудование станции не позволяли проводить плавную регулировку давления – она проводилась вручную путем закрытия и открытия арматуры. Такая система регулирования приводила к преждевременному износу оборудования и необоснованному расходу электроэнергии. А установка частотного преобразователя позволила решить эти проблемы. Затраты на приобретение и установку двух преобразователей составили порядка 103 млн тенге, и, как отметил А. Гетманов, это оборудование позволит экономить в год 59% электроэнергии и окупится за 2,5 года.

Следующим объектом посещения журналистов стал поселок Заводской, где предприятием было проложено порядка 5 км водопроводных сетей. Надо сказать, что при разработке проекта водоснабжения поселков часть улиц поселка не вошла в проект. Руководством «Степногорск водоканала» было принято решение включить в инвестиционный проект монтаж водовода, чтобы охватить водоснабжением не вошедшие в него улицы.

– Монтаж трубопроводов различного диаметра позволил нам обеспечить централизованным водоснабжением порядка 120 дворов, – подчеркнул Алексей Гетманов, отметив, что на эти цели предприятием было затрачено порядка 25 млн тенге.