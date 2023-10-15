Во Франции эвакуированы Лувр, Версальский дворец и Лионский вокзал

В мире
7

В Европе растет обеспокоенность вопросами безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке. В субботу из-за угроз были эвакуированы Лувр и Версальский дворец, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: zn.ua

Во Франции после предупреждения об угрозе взрывов, были эвакуированы Лувр и Версальский дворец. Посетители и сотрудники Лувра, расположенного в центре Парижа, спешно покидали помещения музея под звуки сигнализации.

Позднее поступили сообщения об эвакуации Лионского вокзала в Париже. Там был обнаружен подозрительный пакет.

В пятницу во Франции был введен режим "чрезвычайной антитеррористической готовности". О решении повысить уровень угрозы власти объявили 13 октября. В этот день в результате нападения на колледж Гамбетта в Аррасе был убит учитель, несколько человек получили ранения. В рамках расследования полиция задержала 11 человек.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что вероятно, существует связь между происходящим на Ближнем Востоке, и нападением в Аррасе. Дарманен призвал "систематически высылать любого иностранца, которого спецслужбы считают опасным". За неделю во Франции, по данным МВД, было выявлено 189 актов антисемитизма.

Тем временем Кипр повысил меры безопасности в отношении критически важной инфраструктуры. Остров продолжает принимать сотни людей, покидающих Израиль морским путем и военных самолетах. Сообщается, что в это воскресенье на Кипр прибудут более двух тысяч человек.

Популярное

Все
Казахстан уступил Дании в отборочном матче Евро по футболу
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Израиль вводит режим ЧС на всей территории страны
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными
В Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа
Израиль сообщил о ликвидации более 400 палестинских экстремистов
О захвате земель, турвзносе и вывесках
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс. человек
Казахстанцы стали есть больше мороженого
Азиатские игры завершены
В Астане отметили 31-ю годовщину выдвижения инициативы о созыве СВМДА
Ферстаппен третий раз подряд стал чемпионом мира Формулы 1
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
Израиль нанес 10 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам
Бишкек и Душанбе согласовали 43 км кыргызско-таджикской госграницы
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Реку Акбулак избавят от 2 метров донных отложений
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году

Читайте также

Генсек ООН: конфликт вокруг Израиля может перейти на Ливан
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет…
Израиль дал 24 часа жителям Газы для эвакуации
Израиль назвал условия для снятия блокады с сектора Газа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]