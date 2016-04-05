Во Франции готовятся к химической атаке во время ЕВРО-2016
Азамат Сыздыкбаев
Во французском городе Сент-Этьен состоялись учения к предстоящему чемпионату Европы по футболу-2016 на случай химической или бактериологической атаки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru.
В учениях приняли участие 120 сотрудников пожарно-спасательной службы, более 60 полицейских, два десятка работников "скорой помощи". Кроме того, еще 450 человек были привлечены к учебным работам в качестве статистов.
Во время учений сотрудники служб гражданской обороны должны были ликвидировать последствия химической или бактериологической атак. По сценарию преступники использовали для нападения на стадион беспилотный летательный аппарат с ядовитым веществом.
Французские спецслужбы не раскрывают подробных деталей, но, как прокомментировали власти Сент-Этьена, основной задачей учений являлась проверка слаженности действий между разными службами.
"Эти учения позволят смоделировать вероятные проблемы, которые могут возникнуть во время спортивных соревнований ЕВРО-2016. Речь идет как о работе с обычными инцидентами, так и со случаями непредвиденных атак", – сообщили в департаменте Луара.
Практически в это же время в городе Бордо параллельно также проходили учения на случай атаки террористов.