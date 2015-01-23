Во Франции обезврежена воровская банда выходцев из Грузии

Во Франции задержаны участники грузинской преступной группировки. Об этом сообщила французская полиция. По их данным, в ходе операции, проведенной на этой неделе в департаменте Эсон (к югу от Парижа), были задержаны более десятка граждан Грузии, "входящих в группировку воров в законе", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Пятерым из них уже предъявлены обвинения. Следователи подозревают, что в ходе последних четырех месяцев эти лица совершили около шести десятков ограблений домов и квартир в парижском районе.
По сведениям полиции, трое грузин были захвачены с поличным в минувший понедельник при ограблении квартиры в одном из небольших городов департамента Ивелин (юго- западнее Парижа). Остальные были арестованы на следующий день в других городах в гостиничных номерах и на квартирах, за которыми полиция уже вела наблюдение. При обысках найдены драгоценности, фотоаппараты, планшетные компьютеры, причем все – в большом количестве.
Полиция считает, что ей удалось полностью обезвредить эту преступную группировку.
По мнению следователей, группировка была тщательно организована и совершила за время действий на территории Франции большое число ограблений.