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Во Франции вводят запрет на использование животных в цирках и морских парках
Во Франции вводится "постепенный запрет" на использование диких животных в передвижных цирках, разведение норок на меха и содержание дельфинов и касаток в морских парках. Об этом объявила министр экологии Барбара Помпили, сообщает Pravda.ru.

Помпили назвала это решение правительства страны "исторической победой" ведущих групп по защите прав животных.

"Настало время открыть новую эру в наших отношениях с дикими животными", — сказала министр.

Она не назвала точного графика вступления в силу изменений, отметив лишь, что они будут реализованы "в ближайшие годы".

"Назначение даты не решает всех проблем", — сказала она журналистам.

Как отмечается, медведи, тигры, львы, слоны и другие дикие животные больше не будут выступать только в передвижных цирках. Новые правила не будут применяться к зоопаркам и другим постоянным аттракционам или шоу.

В дополнение к этим мерам, начавшимся немедленно, Помпили заявила, что три французских морских аквариума больше не смогут разводить или выводить новых дельфинов или касаток. Она сказала, что новые морские аквариумы строить не будут.

Министр сообщила, что правительство рассматривает возможность создания заповедника для животных, находящихся в настоящее время в неволе.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане могут закрыть дельфинарии.

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