Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий

Марин Ле Пен сообщила о закрытии во Франции сотен предприятий из-за роста цен на энергию.

Фото: atorus.ru

Глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила о закрытии в стране сотен предприятий. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Марин Ле Пен пояснила, что это произошло из-за резкого роста цен на электроэнергию. По её словам, такое положение вещей является не неминуемым результатом, а последствием неверных политических решений.

Политик подчеркнула, что сотни предприятий во Франции находятся на грани банкротства или уже закрылись.

Издание напоминает, что 27 декабря 2022 года граждане Франции стали получать талоны на дрова на сумму от 50 до 200 евро на фоне резкого роста цен на электроэнергию.

По оценкам властей Франции, талоны смогут получить около 70 процентов домохозяйств, которые отапливаются дровами.