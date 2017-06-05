Во французской стороне

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Вчера во Франции стартовала 69-я многодневная велогонка Мирового тура «Критериум Дофине». Состязания на первом этапе протяженностью 170,5 км были проведены в окрестностях Сент-Этьена. Всего же участников ожидают восемь нелегких этапов и 1 155 км пути.

В состав команды Astana Pro Team включены казахстанцы Алексей Луценко, Никита Стальнов и Бахтияр Кожатаев, датчане Якоб Фульсанг и Михаэль Вальгрен, итальянец Фабио Ару, россиянин Сергей Чернецкий и испанец Луис Леон Санчес. Специалисты полагают, что фаворитами гонки являются Крис Фрум, Альберто Контадор, Ричи Порт, но никак не сильнейший гонщик «Астаны» Фабио Ару, только вернувшийся на «большую дорогу» после перенесенной травмы колена.

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