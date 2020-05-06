Во главе угла – проблемы занятости

В ЗОНЕ ТЕХНОГЕННОГО БЕДСТВИЯ

Перед рассмотрением основной повестки заседания Правительство обсудило ситуацию, связанную с подтоплением населенных пунктов в Мактааральском районе Туркестанской области.

Как известно, 2 мая в результате размыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана в зоне техногенного бедствия оказались несколько сел Туркестанской области Казахстана. Аварийный сброс воды привел к ее переливу через коллектор Мактааральского района. При этом оказались подтоплены 5 населенных пунктов.

В Мактааральском районе была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, создан оперативный штаб.

По данным акимата Туркестанской области, в селе Жана Турмыс подтоплено 46 домов, Женис – 130, Фирдоуси – 250, Оргебас – 194, Достык – 11. Кроме того, в Мактааральском районе пострадало порядка 3 тыс. 600 гектаров посевных площадей, 85% из которых – посевы хлопчатника текущего сезона.

С момента подтопления из 14 населенных пунктов эва­куи­рован 30 581 человек. В целом, как установлено на сегодня, в результате чрезвычайной ситуации в зоне подтопления оказались 845 жилых домов, 3 школы, 5 детских садов, 4 лечебных объекта, Дом культуры и 10 магазинов.

Подтоплено 54,7 км автодорог республиканского и областного значения, в том числе мост. Также уточнено количество павшего скота в затопленной местности. На сегодня продолжается подсчет убытков, понесенных жителями сел в результате ЧС.

Как доложил по ситуации аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, в семи населенных пунктах еще сохраняется угроза подтопления, в двух – Мырзакенте и Акжоле – такой опасности нет, и жители вернулись в свои дома.

Большая работа по недопущению подтопления проведена в поселке Мырзакент с населением 15 тыс. человек. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 986 человек и 190 единиц техники. Дополнительно из Шымкента, Кызылординской и Жамбылской областей получено 30 мотопомп и водо­сборных насосов.

Из частей Национальной гвардии в ликвидации последствий подтопления задействовано более 400 воен­нослужащих и 37 единиц техники. Дополнительно из Алматы прибыло 320 военнослужащих и 26 единиц техники.

В поселках Атакент и Мактаарал открыто 19 эвакуационных пунктов, где размещены 3,2 тыс. человек, остальные жители пожелали переехать на время к своим родственникам. Эвакопункты оборудованы и снабжены необходимыми продуктами, на месте работают 120 медработников.

– После ликвидации подтоп­ления мы, как и ранее в Арысе, обойдем каждый дом, чтобы определить материальный ущерб сельчан. После этого вместе с правительственной комиссией будут приняты решения по восстановлению строений, – отметил Умирзак Шукеев.

Напомним, распоряжением Премьер-министра создана правительственная комиссия под председательством заместителя Премьер-министра Романа Скляра, в которую вошли руководители центральных и местных исполнительных органов.

– Комиссия оперативно сделает оценку ущерба в пяти селах – Жана Турмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык, а затем начнет работу по восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья. Правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим, – заявил Премьер-министр.