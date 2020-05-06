Во главе угла – проблемы занятости

Досжан Нургалиев

В ЗОНЕ ТЕХНОГЕННОГО БЕДСТВИЯ

Перед рассмотрением основной повестки заседания Правительство обсудило ситуацию, связанную с подтоплением населенных пунктов в Мактааральском районе Туркестанской области.

Как известно, 2 мая в результате размыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана в зоне техногенного бедствия оказались несколько сел Туркестанской области Казахстана. Аварийный сброс воды привел к ее переливу через коллектор Мактааральского района. При этом оказались подтоплены 5 населенных пунктов.

В Мактааральском районе была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, создан оперативный штаб.

По данным акимата Туркестанской области, в селе Жана Турмыс подтоплено 46 домов, Женис – 130, Фирдоуси – 250, Оргебас – 194, Достык – 11. Кроме того, в Мактааральском районе пострадало порядка 3 тыс. 600 гектаров посевных площадей, 85% из которых – посевы хлопчатника текущего сезона.

С момента подтопления из 14 населенных пунктов эва­куи­рован 30 581 человек. В целом, как установлено на сегодня, в результате чрезвычайной ситуации в зоне подтопления оказались 845 жилых домов, 3 школы, 5 детских садов, 4 лечебных объекта, Дом культуры и 10 магазинов.

Подтоплено 54,7 км автодорог республиканского и областного значения, в том числе мост. Также уточнено количество павшего скота в затопленной местности. На сегодня продолжается подсчет убытков, понесенных жителями сел в результате ЧС.

Как доложил по ситуации аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, в семи населенных пунктах еще сохраняется угроза подтопления, в двух – Мырзакенте и Акжоле – такой опасности нет, и жители вернулись в свои дома.

Большая работа по недопущению подтопления проведена в поселке Мырзакент с населением 15 тыс. человек. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 986 человек и 190 единиц техники. Дополнительно из Шымкента, Кызылординской и Жамбылской областей получено 30 мотопомп и водо­сборных насосов.

Из частей Национальной гвардии в ликвидации последствий подтопления задействовано более 400 воен­нослужащих и 37 единиц техники. Дополнительно из Алматы прибыло 320 военнослужащих и 26 единиц техники.

В поселках Атакент и Мактаарал открыто 19 эвакуационных пунктов, где размещены 3,2 тыс. человек, остальные жители пожелали переехать на время к своим родственникам. Эвакопункты оборудованы и снабжены необходимыми продуктами, на месте работают 120 медработников.

– После ликвидации подтоп­ления мы, как и ранее в Арысе, обойдем каждый дом, чтобы определить материальный ущерб сельчан. После этого вместе с правительственной комиссией будут приняты решения по восстановлению строений, – отметил Умирзак Шукеев.

Напомним, распоряжением Премьер-министра создана правительственная комиссия под председательством заместителя Премьер-министра Романа Скляра, в которую вошли руководители центральных и местных исполнительных органов.

– Комиссия оперативно сделает оценку ущерба в пяти селах – Жана Турмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык, а затем начнет работу по восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья. Правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим, – заявил Премьер-министр.

С МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Как доложил Правительству министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, ситуация, связанная с пандемией коронавируса, оказывает негативное влияние на экономику страны и рынок труда. В этих условиях для стимулирования занятости реализуется «Дорожная карта». В числе основных ее условий – требования о том, чтобы не менее 90% поставщиков услуг были отечественными, трудоустройство 50% создаваемых рабочих мест должно осуществляться через центры занятости с учетом безработицы, особенно среди молодежи.

В целом, как отметил министр, регионами в рамках «Дорожной карты занятости» было представлено 6 506 проектов, создающих рабочие места. Из них 2 703 связаны с социальной инфраструктурой, 1 039 – с жилищным хозяйст­вом, 1 799 – с инженерно-транс­портной инфраструктурой. Остальные 695 относятся к работам по благоустройству населенных пунктов. Всего в рамках этих проектов будет создано 255 тыс. рабочих мест.

– Отобранные по «Дорожной карте» проекты, наряду с временной занятостью, будут способствовать решению социально значимых проблем, дальнейшему экономическому эффекту, развитию смежных отраслей, созданию постоянных рабочих мест, – отметил Биржан Нурымбетов.

В рамках реализации запланированного объема работ по программе предполагается построить свыше 80 новых объектов образования и здравоохранения, что позволит снизить остроту проблемы аварийных и трехсменных школ, особенно в сельской местности, а также создать порядка 7 тыс. новых рабочих мест для педагогов и медработников. Новые семейные врачебные амбулатории поспособствуют улучшению здоровья населения в сельской местности, совершенствованию системы медицинского страхования, обеспечению устойчивой занятости квалифицированных кадров в сельской местности.

Кроме того, в ряде областей будут реализованы проекты реконструкции существую­щих орошаемых комплексов, что позволит увеличить площади орошаемых земель, а также расширить возможности населения заниматься земледелием и животноводством.

В целом предусмотренные на текущий год проекты Карты занятости служат основой для создания 77 тыс. постоянных рабочих мест в смежных отраслях. При этом 2 410 из 6 506 проектов реализуются за счет средств, предусмот­ренных из республиканского бюджета.

По словам главы ведомства, к 1 мая по 1 779 проектам (или 73,8%) завершены конкурсы государственных закупок, определены подрядчики. По данному показателю в числе лидеров Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская, Алматинская, Туркестанская области. В ряде регионов начаты работы по 1 265 проектам, создано более 17 тыс. рабочих мест, на которых уже трудятся свыше 10 330 человек.

– В рамках мониторинга реа­лизации «Дорожной карты» мы ведем учет по каждой области, городу, району и селу. Каждый проект имеет свой «паспорт» с отражением целей, плановых показателей, сроков выполнения работ, количества создаваемых рабочих мест, уровня заработной платы и других данных, – отметил министр.

Правительство также заслушало доклады акимов Алматинской, Туркестанской, Карагандинской и Жамбылской областей.

Подводя итоги, глава Правительства Аскар Мамин подчеркнул, что в рамках «Дорожной карты занятости» предусмотрено к реализации более 6,5 тыс. инфраструктурных проектов по ремонту и строительству социальных объектов, инженерно-транс­портной инфраструктуры, оросительных и ирригационных систем, объектов ЖКХ, благоустройству населенных пунктов. Эти проекты рассчитаны на создание 255 тыс. рабочих мест.

В целом в рамках реализации всех государственных прог­рамм планируется охватить занятостью 1 млн 220 тыс. человек. При этом будет соз­дано 235 тыс. постоянных рабочих мест.

– Сохранение занятости населения является на сегодня главным приоритетом Правительства. В связи с этим проекты модернизации инфраструктуры, наряду с обеспечением занятости и сохранением экономической активности населения, окажут позитивное влияние на темпы восстановления экономики страны в посткризисный период, – сказал Премьер, отмечая начало запуска проектов в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях.

Отстающими названы Кызылординская область, города Алматы и Шымкент.

Акиматам регионов поручено начать полномасштабную реализацию инфраструктурных проектов, в том числе с максимальным приобретением отечественных товаров, работ и услуг. Всем государственным органам необходимо обеспечить достижение запланированных индикаторов по занятости на местах. Глава Правительства поручил Министерству труда вес­ти ежедневный мониторинг хода реализации «Дорожной карты занятости» и других госпрограмм в части создания постоянных рабочих мест и трудоустройства населения.

– Все выделенные на эти цели средства должны работать с максимальной пользой для экономики страны, – подчерк­нул Аскар Мамин.

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