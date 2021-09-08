​Во главу угла – благосостояние казахстанцев

Семь направлений Общенационального плана

С проектом Общенационального плана из 102 мероприятий по 7 направлениям и 5 инициативам, направленным на повышение благосостояния казахстанцев, выступил министр национальной экономики Асет Иргалиев.

По первому направлению пре­дус­мотрено осуществление 27 мероприятий. В 2022 году будут продолжены программы «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» с объемом финансирования не менее 1 трлн тенге.

Разрабатываемая Концепция управления государственными финансами охватит бюджетную политику, управление госдолгом, формирование и использование Нацфонда. Для единого контро­ля над ценами по цепочке «от производителя до потребителя» определят основной госорган. А в Законе «О личных подсобных хозяйствах» закрепят механизмы субсидирования. Планируется подготовить не менее 100 тыс. высококлассных IT-специалис­тов, увеличить экспорт услуг и товаров цифровой отрасли до 500 млн долларов к 2025 году.

– Для оказания комплексной сервисной поддержки инвесторам будет создана Национальная геологическая служба, а также разработан законопроект о возврате в экономический оборот замороженных залоговых активов. Планируется выработка решения по обеспечению доступности цен сырьевых товаров для отечественной промышленности и достаточности их объемов, – продолжил перечисление пунктов плана министр.

По второму направлению намечено 8 мероприятий. Будет ускорено приобретение зарегист­рированных ВОЗ вакцин, создан Центр проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий. Не менее 12 лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы оснастят высокотехнологичным оборудованием.

Третье направление предполагает 12 мероприятий. Это исключение типовых учебных планов, переобучение учителей раз в три года, реализация проекта «Цифровой учитель». Талантливых детей и их педагогов решено всячески поддерживать, вплоть до предоставления грантов и денежных премий призерам международных олимпиад.

Решить проблему нехватки школьных мест поможет строи­тельство не менее 1 000 школ до 2025 года. По четвертому направлению предусмотрено осуществить 22 мероприятия. Это разработка проекта закона «О развитии агломераций», актуализация планов развития регионов. В строй будет введено не менее 2 400 МВт мощностей возобновляемой энергетики, а на газ и другие альтернативные источники переведено 10 наиболее загрязненных городов.

В течение пятилетия все города и села будут обеспечены чистой питьевой водой, пообещал Асет Иргалиев. Предстоит реконструи­ровать 120 каналов и построить 9 водохранилищ.

Поправками упростят бюджетные процессы, сократят бюрократию и расширят применение цифровых инструментов. В местных программах благоустройства и ЖКХ увеличат долю бюджета «народного участия».

По пятому направлению запланировано 6 мероприятий – разработка проекта закона «О профессиональных квалификациях» и механизма регулирования новых форм занятости, а также новой Концепции миграционной политики.

Шестое направление включает 13 мероприятий. Будет создан эффективный механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Законодательно закрепят нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также расширят перечень квотируемых категорий граждан.

В целях эффективной борьбы с коррупцией утвердят соответствующий стратегический документ, примут меры по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам. Изменения ждут и Концепцию семейной и гендерной политики.

Седьмое направление состоит из 5 мероприятий: разработка Плана практических мер, направленных на продвижение талант­ливых представителей новой культуры, и мер по культивированию таких качеств, как патрио­тизм, стремление к знаниям и трудолюбие, в рамках нацпроекта «Ұлттық рухани жаңғыру». Также будет рассмотрена возможность создания Фонда поддержки креа­тивной индустрии.

Для реализации Пяти инициатив Главы государства, направленных на повышение благосостояния населения, размер минимальной заработной платы (МЗП) вырастет до 60 тыс. тенге, будут разработаны меры стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам.

Планируется с 2023 года ввести единый платеж с Фонда оплаты труда для малого и микробизнеса, предусматривающий снижение нагрузки на ФОТ с 34 до 25%.

Зарплата отдельных категорий гражданских служащих будет ежегодно расти на 20%. Также казахстанцы получат возможность перечислять часть пенсион­ных отчислений выше порога минимальной достаточности на счет в «Отбасы банк».

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана обозначил новые задачи проводимой государственной и экономической политики. Для реализации Послания разработан Общенациональный план, который направлен на качест­венное и оперативное решение задач по ключевым направлениям Послания и инициа­тивам Главы государства. Правительством будут приниматься активные меры по обеспечению устойчивого и качественного роста экономики в постпандемический период, совершенствованию системы здравоохранения, образования, сферы культуры, комплексному развитию регионов, формированию эффективной экосистемы рынка труда, – подчеркнул в свою очередь Аскар Мамин. – Важным направлением работы Правительства является реализация инициатив Главы государства по повышению социального благополучия граждан. Особое внимание будет уделено обеспечению роста реальных доходов населения через повышение заработной платы, наращивание доли частного сектора, снижение налоговой нагрузки.

Как отметил Аскар Мамин, представленный Общенациональный план полностью отвечает поставленным задачам.

– Обращаю внимание всех первых руководителей: вы несете персональную ответственность за качество и своевременность исполнения мероприятий плана, – подытожил глава Правительства.

Остановить рост инфляции

Далее участники заседания рассмотрели Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021–2024 годы.

– Глобальная пандемия стала беспрецедентным макроэкономическим шоком, оказывающим давление на инфляционные процессы во всем мире. Под влиянием таких трендов, как разрыв в логис­тических цепочках, структурные изменения в спросе, экспансивные монетарные и фискальные программы поддержки экономики, и других рост инфляции сегодня наблюдается во всем мире, – начал свой доклад глава МНЭ Асет Иргалиев. Министр национальной экономики озвучил прогноз ускорения мировой инфляции в 2021 году до 3,9%.

При этом в Казахстане за август инфляция выросла на 0,5%. Свой вклад в этот процесс внес рост цен на платные услуги и непродовольственные товары. В годовом исчислении инфляция по итогам 8 месяцев составила 8,7%, более половины ее пришлось на рост цен на продовольствие.

Проект комплекса мер состоит из 70 мероприятий по двум направлениям – оперативные и среднесрочные меры. Они предус­матривают сдерживание роста цен, а также системные меры, направленные на сдерживание темпов инфляции в утвержденном целевом коридоре.

В рамках расширения товарного предложения планируется осуществить 16 мероприятий, в том числе организовать закуп социально значимых продтоваров и определить потребности производителей в рамках форвардных договоров и «оборотной схемы».

По аналитическим и организационным мерам запланировано 7 мероприятий: скрининг, цифровизация торговых процессов, мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощнос­тей пищевой промышленности, институциональное усиление контроля по координации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

По регуляторным мерам будет реализовано 10 мероприятий. При необходимости введены ограничения на вывоз сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке. Сюда же относится введение запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом сроком на 6 месяцев и утверждение комплексных тарифов на медицинские услуги.

Антимонопольные меры включают 9 мероприятий, направленные на контроль обоснованности торговых надбавок, выявление признаков ценового сговора и ограничение доступа к торгам.

К среднесрочным мерам до 2024 года отнесены 28 мероприятий в сфере обеспечения загруженности стабфондов, реа­лизации импортозамещающих проектов, перехода от админист­ративного регулирования цен и проведения дезинфляционной денежно-кредитной политики.

Предлагается создать при Министерстве торговли и интеграции постоянно действующий операционный штаб, в состав которого войдут заместители первых руководителей центральных и местных исполнительных органов.

Председатель Национального банка Ерболат Досаев также подтвердил, что основной вклад в раскручивание инфляции внес­ли растущие цены на продукты питания, которые подорожали в среднем на 11,4%.

Для снижения инфляции до 8% к концу года в соответствии с Комплексом мер Правительством и акимами будут приняты оперативные меры по устранению сезонных шоков и дисбалансов на отдельных рынках, не исключая эффективных временных мер регуляторного характера и антимонопольного воздействия.

– Правительством будут реализованы инициативы по полноценному насыщению внутреннего рынка со строгим соблюдением баланса производства, экспорта и импорта товаров, повышению производительности АПК и развитию эффективной товаропроводящей системы. Это позволит снизить продовольственную инфляцию до 6% в 2022-м и 5% в 2023–2024 годах, – проинформировал глава Нацбанка.

По непродовольственным товарам основным потенциалом сдерживания роста цен обладает рынок ГСМ. Правительство ожидает снижения непродовольственной инфляции до 5% в 2022-м и 4% в 2023–2024 годах.

– Считаем целесообразным начиная с 2023 года начать переход от административного регулирования цен на адресную поддерж­ку социально уязвимых слоев населения. Это позволит стабилизировать сервисную инфляцию на уровне 4% в 2022–2024 годах, – дополнил Ерболат Досаев.

Чтоб дешевели картофель и лук

С начала года цены на социально значимые продтовары выросли на 9,9%, сообщил вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев. Но за последние две недели за счет насыщения внут­реннего рынка отечественными продуктами цены немного снизились. Картофель подешевел на 71 тенге, морковь – на 122 тенге.

Минторгу и интеграции предложено стать основным ответственным госорганом, который будет осуществлять координацию вопросов сдерживания роста цен. К запуску в пилотном режиме уже готова аналитическая платформа по торговле, которая позволит в онлайн-режиме вести мониторинг стоимости продуктов питания и формировать прогнозные цены. А с помощью интеграции с дейст­вующими базами платформа сможет выстраивать математические модели, позволяющие увидеть причины роста цен и пути их стабилизации.

В рамках первого этапа создания Национальной товаропроводящей системы заключен договор ГЧП, модернизация и передача двух ОРЦ планируется до января 2022 года.

По линии Минсельхоза планируется увеличение посевных площадей под приоритетные культуры и мощностей хранения овощей, разработка «дорожной карты» по развитию кормопроизводства, предусматривающая формирование постоянно действующего фуражного фонда зерна на базе АО «НК «Продкорпорация», а также введение квоты или запрета на вывоз грубых и зернофуражных кормов.

– Для стабилизации цен необходимо пересмотреть принцип работы стабфондов, чтобы на основе прогноза покупать именно те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен. В период межсезонья предлагается сформировать в стабфондах пятимесячный запас картофеля, моркови, капусты и лука в объеме 30% от потребности городского населения и гречневой крупы, подсолнечного масла от потребности всего населения, – сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Цены будут стабилизированы

О проводимой работе по снижению и стабилизации цен доложил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин.

– По признакам антикон­курент­ных согласованных дейст­вий и злоупотребления доминирующим или монопольным положением вынесено 60 уведомлений о снижении цен. Из них добровольно исполнено 50 путем снижения цен на продовольст­венные товары от 5 до 10%. Назначено 8 расследований, – сообщил он.

Что касается цен на бензин, то сегодня ценовая ситуация с маркой АИ-92 отмечается стабильнос­тью. Отпускная цена у крупных сетей не превышает 175 тенге за литр. Вынесено и исполнено 14 уведомлений розничным реализаторам и трем крупным сетям. Бензин в республике подешевел в среднем на 3%.

Снижены темпы роста цен и на жилье в среднем на 9%. Цены на отечественные стройматериа­лы с начала года выросли на 25%. В связи с чем направлено 75 уведомлений об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен. 42 компании исполнили уведомления.

– Агентство объявляет о начале нового комплекса проверочных мероприятий по всем социально значимым товарным рынкам. Будут приняты меры по снижению цен на услуги платежных организаций, особенно при перечислении средств за коммунальные услуги, услуги госмонополий, государст­венных и частных операторов, – проинформировал Серик Жумангарин.

Подытоживая обсуждение, Премь­ер-министр отметил, что комплекс мер антиинфляционного реагирования на краткосрочную и среднесрочную перспективу разработан в целях решения поставленной в Послании Главы государства задачи по недопущению роста инфляции.

В рамках оперативных мер по сдерживанию продовольственной инфляции будут предприняты конкретные шаги по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе экономики.

Будет организован закуп социально значимой продовольственной продукции, расширена роль АО «НК «Продкорпорация» в обеспечении стабильных и предсказуемых цен на сырье для переработчиков сельхозпродукции.

Расширены механизмы субсидирования и льготного кредитования производителей, увеличены нормы субсидирования для строительства инфраструктуры хранения продукции АПК. Для реализаторов социально значимых продуктов будет снижена арендная плата.

Создание Единого реестра производителей по стране и запуск аналитической платформы по мониторингу цен позволят незамедлительно реагировать на локальные вспышки инфляции на местах.

В рамках мер по сдерживанию уровня инфляции на непродовольственные товары предусмат­ривается введение при необходимости ограничений на экспорт сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке. Комп­лексные тарифы на медицинские услуги и предельные цены на ряд медицинских товаров будут заблаговременно утверждаться. Намечено реализовать конкретные меры по наращиванию производств с высоким уровнем импорта инфляции, в том числе строительных материалов и продукции легкой промышленности. В рамках денежно-кредитной политики будет усилен фокус на реализации антиинфляционных мер, в том числе путем усиления контроля над объемом ликвидности в экономике.

– Все эти меры позволят в оперативном порядке до конца текущего года стабилизировать цены на непродовольственные товары и платные услуги и обеспечить контроль над общим уровнем инфляции, – резюмировал Аскар Мамин, поручив госорганам и организациям, местным исполнительным органам немедленно приступить к выполнению предус­мотренных мер, а Миннац­экономики обеспечить мониторинг за ходом их реализации.