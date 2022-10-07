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Во имя будущего
Жанар Мыктыбаева

Мечеть села Капал – свидетельница многих исторических событий в Жетысу. Построенная в середине ХIХ века, она представляет собой уникальное архитектурное сооружение.

К сожалению, в советское время мечеть, как и многие другие религиозные здания, использовалась не по назначению. В независимом Казахстане она также долгое время оставалась без внимания. Но теперь, кажется, пришло время ее возрождения. Культовое сооружение, построенное в 1865–1867 годах на личные средства купца Галиакпара кажы Сейфулмуликова, будет реконструировано и станет служить народу. Хочется верить – теперь всегда.

С одобрения потомков Галиакпара кажы – Ахата Муликова, бывшего личным врачом Динмухамеда Конаева, Гарифа Аминулы, тоже достигшего больших успехов в медицине, и предпринимателя Тахира Гарифулы восстановлением мечети займутся меценаты Сабыр Кадырулы и Ильяс Сабырулы.

По предварительным подсчетам, по словам Сабыра Кадырулы, на реконструкцию мечети будет направлено более 100 млн тенге.

– Петр Семенов-Тян-Шанский в своих записях о природе Капальского региона упоминает о мечети Капала: он пишет, что мусульманам, поселившимся здесь, нужна мечеть. Эту инициативу озвучил батыр Танеке, и ее поддержали лучшие представители этого региона. В 1866 году Галиакпар кажы, организовав встречу 92 старейшин в Капале, направил рекомендательное письмо генерал-губернатору Герасиму Колпаковскому. Тот поддержал местных аксакалов и по прибытию в Омск поручил подготовить документы по строительству мечети. Ее начали возводить на следующий год мастера во главе с архитектором Никитиным. Эта мечеть, пережившая события полутора столетий, хоть и была повреждена, сохранилась до наших дней, – рассказал краевед Жемисбек Толымбеков.

Фундамент старинного здания был сложен из крупных камней, привезенных с гор, стены построены из саманных кирпичей. Молитвенный дом вмещал 300 прихожан, имел 14 окон, высота минарета составляла 10 мет­ров. Мечеть, служившая народу, была закрыта в 1918–1928 годах, а минарет разрушен. Здание долгие годы использовалось как склад, одно время в нем располагались магазин, столовая и другие учреждения. Представить такое, конечно, очень трудно. Но мы все помним, что в советское время многие уникальные религиозные здания использовались совсем не так, как мечтали их строители. И Капальскую мечеть, увы, эта судьба не миновала. А в 1991 году, с обретением страной суверенитета, мечеть начала функционировать уже по своему прямому назначению. Но наступили кризис­ные времена, в погоне за хлебом насущным никто не задумывался о хлебе духовном. Мечеть практически остается без присмотра, постепенно разрушается.

Отметим, что у Галиакпара кажы было четверо сыновей – Улыкпан, Сыктык, Хаким, Султан. Сегодня потомки этой знаменитой семьи не скрывают своей радости.

– Всегда с гордостью вспоминаю вклад прадеда в процветание этого края. Галиакпар кажы – один из купцов, сопровождавших Шокана Уалиханова в поездке в Кашгар. Он после завершения строительства мечети два года жил в Мекке. Спустя годы в архивах мы нашли сведения, что наш прадед построил там гостиницу и обеспечивал безопасность паломников, помогал им. После прихода советской власти и запрета на коллективные намазы работа Капальской мечети, к сожалению, прекратилась. Когда я был студентом, этот объект был складом. На летних каникулах мы приезжали в село и временно работали грузчиками. В последующие годы, выполняя ремонт дома, построенного Галиакпаром кажы для своих детей, мы обнаружили в подвале полумесяц, ранее украшавший мечеть. Наш отец, видно, нашел выброшенную красными активистами святыню и спрятал в подвале своего дома. С обретением независимости страны мечеть открыли и полумесяц вернули на его место, – рассказал потомок кажы Гариф Муликов.

С началом реализации проекта «География сакральных мест Казахстана» мечеть включили в список сакральных объектов регионального значения. Также она находится на балансе Духовного управления мусульман Казахстана.

Аксакал Аксуского района, председатель фонда «Матай-Борибай» Берикбол Касымов подчеркнул:

– По инициативе фонда в нашем районе поставлен памятник Борибай батыру, в планах ремонт комплекса Толегетай баба в Кызылординской области. И вот при поддержке семьи мецената Сабыра Кадырулы восстановим мечеть в Капале. Все эти благие дела вершатся во имя нашего общего будущего. Мы должны восстанавливать памятники, возвращать имена забытых предков, чтобы наши дети и внуки лучше знали историю родной земли, гордились своим народом. Такую работу мы будем продолжать и дальше. Радует, что среди бизнесменов мы всегда находим поддержку. За это им огромное спасибо.

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