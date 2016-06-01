​Во имя будущего человечества

В работе конференции приняли участие 63 делегации из 41 страны. Среди религиозных деятелей, участвующих в форуме, – представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, даосизма и индуизма. Также представлен ряд международных организаций, среди которых Парламентская ассамблея ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Альянс цивилизаций ООН, БДИПЧ ОБСЕ, СВМДА, Международный центр межрелигиозного и межкультурного диалога им. Короля Абдаллы и другие. Конференция организована в рамках реализации инициатив по противодействию международному терроризму, изложенных Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Особенность конференции состоит в уникальном составе ее участников. Впервые за одним столом собрались парламентарии, религиозные деятели, руководители международных организаций и эксперты для обсуждения проблем борьбы с терроризмом. Конференция стала логическим продолжением диалога политических и религиозных деятелей, начатого в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, посему весьма символично, что форум прошел в канун очередного заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

НАРАЩИВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ

Предваряя работу форума его модератор, председатель Сената Парламента РК, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев зачитал Обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева участникам конференции. В нем говорится, что угроза терроризма в корне изменила наше представление о международной безопасности. Терроризм не признает границ, не делит страны на богатые и бедные. Однозначного и всеобъемлющего решения данной проблемы пока нет. Поэтому следует наращивать совместные усилия в поиске достойного ответа на эту глобальную угрозу.

Критически важно направить общие усилия на устранение идеологической основы терроризма путем широкой просветительской работы политических деятелей, духовных наставников, лидеров общественного мнения, средств массовой информации, подчеркивает Глава государства.

Как известно, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН казахстанским Лидером было предложено создать единую глобальную сеть противодействия терроризму и экстремизму, а также усовершенствовать международно-правовую базу в этой сфере. В Манифесте «Мир. XXI век» содержится призыв ко всему человечеству поддержать глобальную безопасность и стабильность. В связи с этим, считает Нурсултан Назарбаев, особо важно взаимопонимание между последователями разных конфессий, религий, культур и цивилизаций.

Международная конференция «Религии против терроризма» придаст особый импульс развитию уникального формата диалога политических и религиозных деятелей, который успешно практикуется на площадке Съезда лидеров мировых и традиционных религий, говорится в обращении. Особое значение имеет проведение этого форума в Астане. Народ Казахстана, где проживают представители более 100 этносов, следует принципу «единство в многообразии». Это помогает нам преодолевать невзгоды и достигать успехов в социально-экономическом развитии.

«Уверен, что сегодняшняя встреча обогатит диалог культур и религий, вами будут предложены новые идеи, направленные на укрепление роли религии в противодействии терроризму. Желаю участникам конференции плодотворной работы и успехов», – сказано в приветствии Главы государства.

Поблагодарив делегатов форума за участие в нем, К. Токаев отметил, что Обращение Президента Казахстана свидетельствует о высокой значимости мероприятия. В своем выступлении К. Токаев поделился видением ключевых проблем, которые предстоит обсудить на конференции. Спикер Сената отметил высокую востребованность в XXI веке такой диалоговой площадки, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

– Состоявшийся в июне 2015 года V съезд поднял форум до уровня диалога ведущих религиозных и политических лидеров. В нем впервые приняли участие Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Король Иордании Абдалла II, Президент Финляндии Саули Ниинисте и другие авторитетные деятели, – сказал спикер.

Говоря о росте угрозы терроризма, К. Токаев констатировал расширение арсенала методов и форм террористической деятельности:

– Радикальные группировки обрели стабильное финансирование, эффективно используют современные технологии и открыто претендуют на статус «квазигосударственной структуры».

Руководитель верхней палаты Парламента отметил, что для устранения питательной среды радикализма важно искоренить нищету, голод и эпидемии, поднять на новый уровень образование и просветительство, а также урегулировать военные конфликты.

Как подчеркнул К. Токаев, противостояние терроризму – это дело не отдельных государств или их групп, а всего мирового сообщества: «Религиозные деятели и парламентарии, как наиболее видные и влиятельные представители широкой общественности, должны методично вовлекаться в весь цикл антиэкстремистской работы, включающей раннее предупреждение, предотвращение, кризисное управление и восстановление обществ, пострадавших от терроризма и экстремизма».

В то же время спикер Сената осудил действия экстремистов, оскорбляющих чувства верующих, и призвал на международно-правовом уровне установить границу между свободой слова и богохульством.

ПАРЛАМЕНТСКУЮ ДИПЛОМАТИЮ – НА СЛУЖБУ МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ

Заместитель председателя Совета федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов свое выступление начал со слов приветствия и пожеланий успешной работы форума от всего сенаторского корпуса России и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая недавно выступая в Сенате Республики Казахстан, отмечала важность консолидации всех здоровых сил международного сообщества в борьбе против главной угрозы современности – терроризма.

– Сегодня Казахстан становится центром поиска практических решений в сфере противодействия терроризму. Крупным событием мирового значения стали проводимые в Астане по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева съезды лидеров мировых и традиционных религий. Мы поддерживаем эти усилия, ибо не понаслышке знаем об опасности, которую представляет терроризм, – отметил И. Умаханов.

В своем выступлении парламентарий затронул весьма актуальную проблему: уже долгое время не удается выработать международнопризнанные критерии определения «терроризма» и террористических организаций, что оставляет правовой вакуум для деления террористов на «хороших» и «плохих», «чужих» и «своих». По прежнему актуальной задачей остается поиск приемлемого баланса между требованиями безопасности и свобод и прав граждан.

Нужно сказать, что тезис об активизации парламентской дипломатии в борьбе с терроризмом не раз звучал из уст участников форума. Так, член Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мохаммед Шейх отметил, что проведение конференции жизненно важно в сегодняшних реалиях. Было отмечено, что именно Казахстан, как никакая другая страна, имеет право взять на себя роль модератора и инициатора глобальных миротворческих процессов. Парламентарии же всего мира должны присоединиться к этим инициативам.

– Это моя первая поездка в Казахстан. Это истинное удовольствие быть здесь. Казахстан – место встречи для культур и вероисповеданий, – отметил М. Шейх.

Мартон Дьендьеши, депутат венгерского парламента признался, что приехал в нашу страну с большими ожиданиями и оптимизмом.

– Я убежден, что коммуникация между представителями различных культур и религий совместно с их мышлением становятся все более важными на сегодня. На заре XXI века мы часто сталкиваемся с вызовами, которые можем преодолеть совместными усилиями, и должны преодолеть их, чтобы защитить свою веру в будущее. Вот почему я бы хотел поблагодарить Парламент Республики Казахстан за продвижение диалога путем организации данного события, – сказал парламентарий.

Мухаммад ЗияУльХак, профессор по исламскому праву и Генеральный директор Института исламских исследований Международного исламского университета Исламабада (Исламская Республика Пакистан) также считает, что усилия Казахстана в борьбе с терроризмом должны быть услышаны и приняты во всем мире.

– Я бы хотел поблагодарить Казахстан, его народ и его Лидера не только за продвижение усилий приблизить мировые религии друг к другу, но и за усилия по положительному вкладу религий в современное общество, в частности, в искоренение терроризма. Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев, глобальный кризис создает не только риски, но и новые возможности. Вызовы новой глобальной реальности должны быть установлены против комплексной стратегии действий, основанные на наших реальных возможностях, – сказал спикер.

Пакистанский профессор отметил, терроризм возникает зачастую и на неблагоприятной социальной почве. В связи с этим, подчеркнул М. ЗияУльХак, наряду с грамотной межнациональной политикой важно параллельно выстраивать и экономику. И в этом, сказал оратор, Казахстан также может служить примером.

– Правительство Казахстана воплощает в жизнь План наций «100 шагов» для выполнения Пяти институциональных реформ. Парламент работает над регулированием юридической основы для Плана наций. Административные барьеры для мелкого и среднего бизнеса устраняются, управление совершенствуется, также как образование и здравоохранение. Все эти меры также могут обеспечить государство, общество и экономику безопасностью. Такие действия нужны везде в мире, – отметил он.

В условиях обострения проблемы религиозного экстремизма значительно возрастает роль традиционных религий в деле сплочения людей и донесения до них истинных религиозных идеалов. Об этом в своем выступлении говорил Сергей Рыбаков, председатель постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре.

– Тема сегодняшней конференции важна и актуальна. Как правильно подчеркнул Президент Нурсултан Назарбаев: «У всех религий один принцип – не убей, помогай ближнему, прощай, трудись, создавай семью». Об этом же говорится в совместном заявлении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска: «Абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами. Никакое преступление не может быть совершено во имя Бога», – констатировал парламентарий.

К словам святейших присоединился и генеральный секретарь Всемирной ассоциации буддистов Фаллоп Тайарри. Он поблагодарил руководство Казахстана за организацию форума, а также за инициативу проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Духовный лидер подчеркнул: «Такие мероприятия позволяют не только обменяться опытом, но и сверить часы по актуальнейшему сегодня вопросу – борьбе с экстремизмом».

Глава Комитета по правилам процедуры, иммунитетам и институционным вопросам ПА ОБСЕ Ханс Франкен также высказал свое уважение к постоянным усилиям Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по укреплению мира и безопасности и продвижению толерантности и взаимопонимания.

О том, что тема конференции «Религии против терроризма» очень уместна и уникальна, в своем выступлении сказал Член Парламента Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Шахаб Уд Дин Хан.

– Религия может стать единственным решением, которое у нас есть в настоящее время. Это единственный доступный ресурс, чтобы потушить пламя экстремизма, –сказал пакистанский парламентарий.

От имени главного раввина Израиля Ицхака Йосефа благодарность Президенту и Парламенту Казахстана за проведение подобного форума высказал Шломо Менахем Кук, представитель главного ашкеназского раввина Израиля.

– Инициированные Казахстаном духовные форумы стали моделью для всего мира. Очень важно встречаться и вести диалог со всеми странами и религиями, и особенно на эту актуальную тему конференции «Религии против терроризма», – сказал он.

КОАЛИЦИЕЙ ПРОТИВ ТЕРРОРА

Вторя словам Нурсултана Назарбаева о терроризме, не признающем границ и не делящем страны на богатые и бедные, депутат нижней палаты Парламента Исламской Республики Афганистан Мохаммад Салех Сальджуки добавил, что сегодня экстремизм и терроризм угрожают жизни большинства людей в Европе, Америке, Африке и Азии, в частности, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. С каждым днем угрозы увеличиваются, что создает серьезное беспокойство.

– Это отмечает в своем Манифесте «Мир. XXI век» Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Нурсултан Назарбаев, – сказал он. – Это воззвание казахстанского Лидера уже нашло неподдельный интерес в общественно-политических кругах Афганистана.

Председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Амаль аль-Кубейси считает, что терроризм – это всего лишь симптом, а настоящие болезни – это бедность, незнание, неуважение, отсутствие терпимости у людей. Потому госпожа Амаль призвала мировое сообщество совместными усилиями решить в первую очередь эти проблемы.

Терроризм является серьезной угрозой всей цивилизации и человеческому прогрессу, и перед обществом стоит нравственная ответственность за искоренение его во всех формах. Необходимо мобилизовать коллективные усилия для того, чтобы добиться значительного прогресса в борьбе с террором. Пришло время разработать и использовать исчерпывающие многомерные стратегии, которые могут всех объединить в решимости борьбы с терроризмом, какой бы конфессии люди не принадлежали.

– Для меня честь и привилегия быть с вами сегодня и участвовать в этом важном событии, особенно в такое критическое время, – заключила Амаль аль-Кубейси. – Я бы хотела особенно поблагодарить Президента Республики Казахстан господина Назарбаева за его вдохновляющее видение проведения этой выдающейся конференции, где представители разных религий и парламентарии со всего мира могут встретиться и провести конструктивный диалог. Я бы также хотела поблагодарить Сенат Парламента Республики Казахстан за гостеприимство и теплый прием, за высокий профессионализм.

Парламентарии, священнослужители, руководители международных организаций и эксперты из 41 страны мира, собравшиеся за одним столом во Дворце Мира и Согласия, говорили, что терроризм не может победить отдельная страна или группа стран, только всем миром.

– Нас, противостоящих этой всемирной преступной сети так много! – обратилась к присутствующим заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Бахар Мурадова. – Почему бы нам не присоединиться к призыву господина Назарбаева, автора Манифеста «Мир. XXI век», через диалог преодолеть разногласия, консолидировать усилия в предотвращении вооруженных конфликтов и атомной войны, что сегодня чрезмерно актуально.

Выразив признательность за проведение столь своевременной международной конференции «Религии против терроризма», мажилисмен из соседней страны высказала уверенность в том, что итоги этого форума, который затронул серьезную проблему, внесут ощутимый вклад в консолидацию сил и средств в борьбе со всеми проявлениями терроризма.

В ЕДИНСТВЕ И СОГЛАСИИ

О том, что разнообразие – это не препятствие для создания мира и стабильности, наоборот, говорила и вице-президент ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. По словам гостьи из Австрии, есть многочисленные примеры того, когда оно продвигает экономический рост, создание благосостояния и множественного культурного выражения. Но только при условии, если мы взаимно уважаем мнения и культуру других.

Член Бундестага Германии Аксель Фишер предложил приложить усилия для искоренения рассадников терроризма и религиозного фанатизма через образование, социальную политику и инклюзивное общество. В Cтратегии «Казахстан-2050», напомнил он, Президент РК Нурсултан Назарбаев сказал: «Я вижу многие хорошие идеи для успешного пути, особенно в главе о хорошей основе за успех нашего полиэтнического и поликонфессионального общества». Поддержав инициативу Нурсултана Назарбаева создать глобальную антитеррористическую коалицию под эгидой ООН, немецкий парламентарий сказал, что она послужит мягким инструментом силы по ликвидации неравенства и продвижению понимания между странами, тем самым предотвращая конфликты.

Ахмада бен Мухаммад Аль-Гамди из Консультативного совета Королевства Саудовской Аравии впечатлило гостепреимство хозяев форума, которое началось с дверей аэропорта. Выразив благодарность также Правительству Казахстана за проведение столь важного для всех мероприятия, он сообщил, что Королевство Саудовская Аравия подчеркивает важность продолжения сотрудничества и координации на глобальном уровне со всеми мировыми правительствами в условиях борьбы с терроризмом и экстремизмом. В то же время необходимо поощрять и активно участвовать во всех других международных мероприятиях по борьбе со всеми формами и проявлениями насильственного терроризма и экстремизма, включая обмен информацией и опытом между странами касательно этого явления, ставящего под угрозу весь мир и международную безопасность.

Доставивший на конференцию слова приветствия Верховного имама, шейха Египетского университета «Аль-Азхар» Ахмеда Ат-Тайеба, генеральный секретарь этой академии Шейх Мухиддин Афифи Ахмад Абдельмаджит также подтвердил, что весь исламский мир осуждает терроризм. В связи с этим все общество, представители правительства, духовенства и интеллигенции вместе должны противостоять всем проявлениям насильственного терроризма и приложить все усилия для предупреждения и борьбы с ним.

Депутат палаты представителей Парламента Румынии, председатель парламентской группы дружбы с Казахстаном Костел Алексе, выражая глубокую признательность Нурсултану Назарбаеву за прилагаемые усилия, а также за поддержку создания Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2003 году, отметил, что съезд уже стал основным объединением политических и религиозных лидеров, которое конструктивно способствует решению глобальных проблем посредством межконфессионального диалога.

– Ваша прекрасная страна, находящаяся на стыке различных культур, сегодня является еще одним доказательством своей приверженности межрелигиозному диалогу путем продвижения мира и толерантности между различными религиозными конфессиями, – сказал он.

К нему присоединился Вальтер Швиммер, сопредседатель Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», бывший генеральный секретарь Совета Европы, поблагодаривший Президента Казахстана за его обращение к этой конференции, а также организаторов, секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его руководителя, председателя Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева за возможность обсуждать такие своевременные и насущные проблемы.

Исполнительный директор секретариата СВМДА Гун Цзяньвэй, заверивший, что для него огромная честь выступать на конференции с очень важной и актуальной темой, заметил: Казахстан с его многообразностью этнических групп и религий служит примером феномена, что вполне возможно жить в мире и гармонии друг с другом.

Секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Димитрий Сафонов напомнил, что религия имеет значительный потенциал для миротворчества посредством культивирования присущих ей ценностей прощения, терпения, милосердия, ответственности. В этом отношении очень ценна инициатива Казахстана регулярно собирать глав разных религиозных общин для совместного обсуждения и анализа мировых вызовов.

– Хотел бы выразить надежду на то, что работа настоящего форума будет способствовать развитию процессов межрелигиозного сотрудничества, преодолению вражды и ненависти между людьми разных национальностей и религиозных убеждений, борьбе с экстремизмом, – сказал священник.

В целом участники форума отмечали, что конференция стала очередным важным шагом на пути мобилизации усилий авторитетных общественно-политических и духовных деятелей мира в области противодействия экстремизму и терроризму в том числе под завесой религиозных лозунгов.

ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ КАЗАХСТАНА

По итогам конференции было принято заявление, состоящее из более чем 20 пунктов, в котором отмечаются возрастающие значение и роль межрелигиозного диалога, международного сотрудничества, политической и межпарламентской дипломатии в обеспечении духовных и правовых основ глобального мира и безопасности, укреплении общечеловеческого единства и действенности гуманистических принципов и общерелигиозных ценностей и прав. Участники форума решительно осуждают терроризм и насильственный экстремизм во всех их формах и проявлениях как одну из самых опасных и серьезных угроз единой религиозной духовности, международной безопасности и процветанию человечества.

В заявлении подтверждается важность вовлечения лидеров общин и гражданского общества в борьбу с терроризмом и верим, что правительства могут добиться больших результатов с их участием.

Парламентарии и представители религий приветствуют итоги инициированного Казахстаном Диалога высокого уровня Организации Объединенных Наций «Религии за мир», состоявшегося 6 мая 2016 года в Нью-Йорке под эгидой председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в целях имплементации Плана действий по предотвращению насильственного экстремизма. Также приветствуется инициатива Президента РК Нурсултана Назарбаева о создании Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН и принятии всеобъемлющего документа ООН по борьбе с терроризмом в соответствии с положениями Глобальной контртеррористической стратегии и резолюций Совета Безопасности ООН.

Форум призвал мировое сообщество поддержать Манифест Президента РК Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», предлагающий глобальную стратегию согласованных и ответственных действий стран по уничтожению вируса войн и конфликтов, а также выражают особую обеспокоенность в связи с угрозой ядерного терроризма. В связи с этим участники предлагают мировому сообществу последовать примеру Казахстана, отказавшегося от обладания четвертым по величине ядерным арсеналом и закрывшего 25 лет назад Семипалатинский ядерный испытательный полигон, что стало важным вкладом в построение безопасного будущего всей планеты.

В заявлении отмечена особая роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который стал органичной и действенной платформой глобального межрелигиозного диалога.