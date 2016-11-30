​Во имя любви и познания

На встрече были подведены итоги по исполнению решений заседания республиканского совета от 11 ноября 2015 года и намечены перспективы дальнейшей деятельности по реа­лизации программы. Было отмечено, что сегодня более 80 организаций образования внедряют в пилотном режиме программу нравственно-духовного образования «Самопознание» в целостный педагогический процесс. Предмет прочно вошел не только в сис­тему образования, но и занял важное место в жизни общества. Подводя итоги заседания, Сара Назарбаева поблагодарила всех единомышленников за проделанную работу на ниве нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения.

– Главная цель предмета – научить каждого человека познать себя и делать добро окружающим людям. Самопознание, прежде всего, это – чистота помыслов и дел, – подчеркнула С. Назарбаева.

Она призвала педагогов выполнять свою работу с любовью к ученикам, осознавая великую миссию образования и исключая формализм в работе. Один из первых соратников автора программы, ректор КазНПУ им. Абая Серик Пралиев сообщил, что предмет «Самопознание» ведется в вузе с 2006 года. За эти годы подготовлено более 2 000 педагогов по этой специальности, которые востребованы на рынке труда. Сегодня в вузе работают над подготовкой первых магистрантов и докторантов по этому направлению.

Говоря о значении предмета, вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева отметила, что «Самопознание» – это не просто дисциплина, это новая модель жизни, которая приносит радость общения и самопознания. По ее словам, один из важных моментов заключается в том, что этим предметом все больше интересуются родители учеников. В «пилотных» школах разрабатываются специальные методические пособия. Вопросы дальнейшего развития духовно-нравственного образования ежегодно рассматриваются на пленарных заседаниях, опыт «пилотных» школ рекомендуется в каждом регионе.

В январе 2017 года в стране будет 81 школа, реализующая модель интеграции программы «Самопознание» в целостный учебно-воспитательный процесс. В 2018–2019 годах эта модель будет работать во всех организациях образования страны. По итогам заседания приняты решения, касающие­ся системы среднего и профессионально-технического образования, охраны прав детей, научных учреждений, ректоров вузов, руководителей управлений образования городов Астаны, Алматы и областей.