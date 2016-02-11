​Во имя торжества справедливости

Как сообщил первый замес­титель министра внутренних дел Марат Демеуов, в 2014 году их ведомством из органов национальной безопасности были приняты уголовные дела на граждан, не подлежащих реабилитации, репрессированных и оправданных судом. К примеру, на деятелей казахской интеллигенции Ахмета Байтурсынова, Ораза Жандосова, Ильяса Джансугурова, Сакена Сейфуллина и других. С отдельными томами пожелтевших от времени уголовных дел, паспортами жертв, справками и даже блокнотом со стихотворениями журналисты смогли ознакомиться до начала презентации.

– В «Мемориал» включены сведения из уголовных дел на осужденных и приговоренных к различным срокам наказания по статьям Уголовного кодекса РСФСР и других союзных рес­публик за «государственные преступления и контрреволюционную деятельность». Сами дела находятся на архивном хранении в МВД и его территориальных подразделениях, – сообщил М. Демеуов.

Всего данный ресурс содержит информацию на 109 тыс. 186 репрессированных. А в текущем году портал пополнится и электронной базой данных бывших военнопленных, а также граждан СССР, репат­риированных из Германии по фильтрационным делам.

По словам начальника департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, «Мемориал» призван в первую очередь помочь людям восстановить историю их семей, сделав более доступной информацию о репрессированных родственниках.

Только за прошлый год в МВД поступило 555 таких обращений и запросов, в том числе от ученых, общественных организаций, музеев и государственных органов. В числе обратившихся казахстанцев и жительница Астаны Галина Хабарова, внучка репрессированного в 1937 году по политической статье. Получив справку в спецархиве, она узнала многое о судьбе деда, в частности, о том, что его обвинили в контрреволюционной деятельности, но впоследствии, в 1960 году, он был реабилитирован.

Помимо казахстанцев, помочь получить архивную информацию попросили в прошлом году 105 жителей респуб­лик СНГ и 8 – из стран дальнего зарубежья. Как сооб­щили в МВД, реабилитированные граждане либо их родственники, представители имеют право ознакомиться с документами непроцессуального характера из уголовных дел, а также получить сохранившиеся в данных делах рукописи, фотографии и другие личные документы или их копии.

Обязательное условие: от тех, кто ознакомился с архив­ными уголовными делами, берется расписка об ознакомлении и запрещении использования сведений в ущерб правам и законным интересам причастных к делу лиц и их близких.