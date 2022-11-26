Во сколько обошелся Казахстану первый этап строительства ЛРТ в Астане

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Аким Кульгинов отчитался о ходе строительства ЛРТ, передает Kazpravda.kz.

В Астане началось строительство ЛРТ, который будет обслуживать растущее население столицы. По словам акима города Алтая Кульгинова вцелом выделено свыше 1 миллиарда долларов, взятых в кредит. Однако этих средств для завершения строительства недостаточно.

"Выделено свыше 1 млрд долларов, на которые построена часть инженерных сооружений и строительных конструкций. Договора подписаны между китайским консорциумом и казахстанской стороной. Осталось только достроить. Еще нужно 580 млн долларов. 20 млрд тенге выделены на первый транш, второй транш – в декабре 30 млрд и оставшуюся сумму запланировано освоить в 2023-2024 годах", – ответил аким Астаны.

Отметим, что проблема с транспортом уже стоит остро в столице. Ежегодно население мегаполиса растет на 100 тысяч человек. В следующем году число жителей составит 1,5 млн человек.