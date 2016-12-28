Культура
Во сколько обойдется новая резиденция для Деда Мороза и Санта Клауса в Алматы
Ксения Воронина
В 43,1 млн тенге обошелся бы переезд в Алматы из Великого Устюга для Деда Мороза и 294 млн тенге – для Санта Клауса из Лапландии. Такой расчет сделали специалисты онлайн-сервиса для покупателей недвижимости Homsters.kz, передает Kazpravda.kz.

"Скандинавская консалтинговая компания рассчитала, что район Ферганского хребта – это оптимальное место для жизни Санта Клауса с точки зрения логистики доставки подарков детям всего мира. Эта точка находится всего в 500 км от Алматы. Поэтому мы решили выяснить, какая недвижимость понадобилась бы Санте и Деду Морозу, если бы они решили перебраться в южную столицу Казахстана, и сколько бы им за это пришлось заплатить", – пояснили эксперты.

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Исходя из цифр официальной статистики, в среднем на каждого казахстанца приходится 21,5 квадратного метра жилья. Основываясь на этих данных, можно достаточно легко определить оптимальные параметры жилья для Деда Мороза и Санта Клауса.

"Скорее всего, Деду Морозу и его внучке Снегурочке хватило бы четырехкомнатных апартаментов с двумя спальнями, гостиной и кабинетом (это обязательная опция, ведь где-то он должен уединяться для чтения детских писем). Жилой комплекс должен быть расположен недалеко от центра города, ближе к горам, в районе с развитой инфраструктурой и хорошей экологией, что очень важно для пожилого человека. Стоимость такой квартиры площадью 90 кв.м при цене за один квадрат около 390 тыс. тенге с предчистовой отделкой составила бы 35,1 млн тенге. Для комфортного размещения саней и тройки лошадей дедушке потребуется еще два места на подземном паркинге, это еще примерно 8 млн тенге. Итого – 43,1 млн тенге", – заключили специалисты.

А вот Санте Клаусу, очевидно, потребовалось бы куда больше средств и квадратных метров жилья, чем его коллеге. Все из-за его большой команды помощников – гномов, эльфов и прочих сказочных персонажей, занятых на производстве подарков к Рождеству. К сожалению, их точное количество не установлено, поэтому придется сделать ряд допущений.

"Итак, первое, чем стоило бы озаботиться Санте при переезде в Алматы – покупка земельного участка для постройки там жилых, хозяйственных и производственных помещений. Средняя стоимость "сотки" в городской черте – 4 млн тенге. Для постройки дома Санты, общежития для сказочных помощников, цеха по производству подарков и склада, а также отдельного помещения для 9 оленей и саней потребовалось бы, как минимум, 10 соток стоимостью 40 млн тенге", – посчитали эксперты.

Поскольку Санта живет один, то ему было бы достаточно сруба площадью до 50 кв.м и стоимостью 2 млн тенге. Пятиэтажное общежитие для гномов и эльфов, занятых на производстве, с квартирным фондом в 60 единиц площадью 16 кв. м каждая обошлось бы Санте еще в 240 млн тенге (при средней стоимости такой квартиры 4 млн тенге).

"На строительство двух помещений для производства и складирования подарков площадью в 200 кв.м. каждое потребовалось бы около 8 млн тенге, а на загон для оленей и саней – еще около 4 млн. В общей сложности минимальные траты Санты Клауса на переезд в Алматы составили бы 294 млн тенге", – заключили аналитики.

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