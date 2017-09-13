​Во славу батыров Великой степи

Новый музей построен в рамках реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». По оценкам ученых-историков, его открытие стало значимым событием не только для местных жителей, но и всех казахстанцев. Представленная в музее экспозиция отображает основные этапы становления казахской государственности, начиная от эпохи саков и до правительства Алашорды. Перед взором посетителей предстает яркая портретная галерея ханов, биев и батыров, проявивших беспримерное мужест­во и героизм в борьбе за свободу родной земли. Тематические залы дают наглядное представление о жизни и дея­тельности знаменитых людей, внесших весомый вклад в развитие Казахстана.

Поздравив общественность села Кыргаулды с появлением достопримечательности, аким области Амандык Баталов подчеркнул, что уникальный мемориальный комплекс создан совместными усилия­ми местных властей и меценатов.

– Это один из важнейших проектов, реализуемых в рамках программы «Рухани жаңғыру», – напомнил аким. – Не случайно ­Президент страны Нурсултан ­Назарбаев призывает глубоко исследовать историю народа, бережно хранить и передавать потомкам духовное богатство народа. Уверен, что музей «Батыр бабалар» сыграет важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Молодежь должна чтить традиции, помнить и гордиться славными подвигами предков.

Участников церемонии поздравили также уроженец этих мест, заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, глава Карасайского районного совета ветеранов, одноклассник Президента страны Сайлаубек Кыдыралиев. Гости дали высокую оценку оригинальному художественному оформлению музея, в котором представлено около 100 фотоматериалов и экспонатов, в том числе макет казахского воина в доспехах, подаренный меценатом Кайратом Сатыбалдыулы. Вопросами дальнейшего содержания мемориального комплекса будет заниматься областное управление культуры, архивов и документации.