Свежий выпуск
​Во славу батыров Великой степи
Асет Калымов, Алматинская область

Новый музей построен в рамках реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». По оценкам ученых-историков, его открытие стало значимым событием не только для местных жителей, но и всех казахстанцев. Представленная в музее экспозиция отображает основные этапы становления казахской государственности, начиная от эпохи саков и до правительства Алашорды. Перед взором посетителей предстает яркая портретная галерея ханов, биев и батыров, проявивших беспримерное мужест­во и героизм в борьбе за свободу родной земли. Тематические залы дают наглядное представление о жизни и дея­тельности знаменитых людей, внесших весомый вклад в развитие Казахстана.

Поздравив общественность села Кыргаулды с появлением достопримечательности, аким области Амандык Баталов подчеркнул, что уникальный мемориальный комплекс создан совместными усилия­ми местных властей и меценатов.

– Это один из важнейших проектов, реализуемых в рамках программы «Рухани жаңғыру», – напомнил аким. – Не случайно ­Президент страны Нурсултан ­Назарбаев призывает глубоко исследовать историю народа, бережно хранить и передавать потомкам духовное богатство народа. Уверен, что музей «Батыр бабалар» сыграет важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Молодежь должна чтить традиции, помнить и гордиться славными подвигами предков.

Участников церемонии поздравили также уроженец этих мест, заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, глава Карасайского районного совета ветеранов, одноклассник Президента страны Сайлаубек Кыдыралиев. Гости дали высокую оценку оригинальному художественному оформлению музея, в котором представлено около 100 фотоматериалов и экспонатов, в том числе макет казахского воина в доспехах, подаренный меценатом Кайратом Сатыбалдыулы. Вопросами дальнейшего содержания мемориального комплекса будет заниматься областное управление культуры, архивов и документации. 

Популярное

Все
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ.
Грани развития Алматы
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Под счастливым шаныраком
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Работать днем и ночью
Гены, память и искусство
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
Железное вдохновение
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
Народ становится субъектом политики
Свежий выпуск
Награда за ноу-хау
Свежий выпуск
В новых условиях
Свежий выпуск
Дамы обгоняют кавалеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]