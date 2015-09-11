Во славу народных героев Свежий выпуск 528 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Все, кто проезжает по трассе Алматы – Бишкек, обращают внимание на красивый мо­нумент, построенный в восточном архитектурном стиле и удачно вписывающийся в окружающий ландшафт на фоне величественных пиков Алатау. Высота памятника достигает 17 м, выполнен он из высококачественного кордайского и куртинского гранита.

После серьезного конкурсного отбора автором проекта стал известный в республике скульптор Казбек Жарылгапов. Работы по возведению сооружения начались в 2012 году. Немало времени ушло на геодезические исследования почвы, грунтовых вод. Спустя полтора года строительство завершилось, и на 65 км автодороги возник мемориальный комплекс, обрамленный цветниками, дорожной плиткой, скамейками…

Этот монумент – дань памяти батырам Сураншы и Саурыку, отдавшим жизни за независимость родной земли, завоевавшим мир и свободу. Они – потомки великого Карасай-батыра, легендарные сыновья казахского народа. Возглавив крупное восстание против ига кокандских ханов, Сураншы и Саурык прогнали вражеские войска далеко за пределы Жетысу, освободив также Тараз, Мерке и Шу. Их подвиги воспели в своих нетленных произведениях народные акыны Суюнбай и Жамбыл.

Исторические факты из жизни прославленных батыров приводит доктор филологических наук Сеит Каскабасов. По его словам, во второй половине XVIII века на территории от гор Памира на юге до реки Или на севере образовалось мощное Кокандское ханство. Наместники хана обложили местных дехкан и кочевников-скотоводов непомерно высокими налогами, взымали дань продовольствием, обращали в рабство женщин и детей. Простолюдины гнулись под непосильным бременем кокандского ига.

Собрав единомышленников, братья Сураншы и Саурык выступили против притеснений иноземцев. Аульная молодежь примкнула к отрядам воинов-освободителей. Доблестные сарбазы одержали победы в нескольких битвах, происшедших на реке Буланты, в ущельях Каракыстак и Кастек, в Сарыкемере. Проявив беспримерное мужество и героизм, батыры сложили головы за свободу и независимость Родины. Так, Сураншы Акынбекулы героически погиб в бою, освобождая южный город Сайрам. Его двоюродный брат Саурык был смертельно ранен в сражении в Кастекском логу близ нынешнего Узынагаша…

На церемонию открытия монумента народным героям прибыло много гостей – депутаты Парламента, известные историки, философы, общественные деятели. Артисты Алматинского областного драмтеатра им. Б. Римовой устроили яркое театрализованное представление, перенесшее зрителей в далекие времена. Руководитель общественного фонда «Сураншы-Саурык» Аскербек Абаев презентовал сборник статей и исследовательских материалов, в котором представлена история казахской земли конца XIX – начала XX века в фактах, цифрах, сопоставлениях и размышлениях, в том числе и из жизни батыров.

Установка памятников выдающимся деятелям прошлого, издание книг, создание фильмов, проведение конференций и других мероприятий говорят о растущем интересе казахстанцев к своей истории. И юбилей Казахского ханства, который мы отмечаем в эти дни, – еще одно подтверждение этому.



