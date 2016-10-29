​Во весь голос

Этой дате была посвящена встреча с творческим коллективом газеты, состоявшаяся в городском историко-краеведческом музее. Сотрудники редакции рассказали об этапах становления издания, интересных фактах профессиональной журналистской деятельности. Лейтмотивом выступлений стала следующая мысль: журналистика – это призвание. И для многих репортеров оно стало судьбой.

Газета «Голос Экибастуза» выходит с 1981 года. Первым ее редактором был известный журналист, краевед, почетный гражданин Экибастуза Павел Оноприенко. Под его руководством издание быстро обрело популярность и завоевало авторитет. В конце 80-х годов прошлого века тираж печатного СМИ достигал 30 тыс. экземпляров.

Благодаря этому периодическому изданию экибастузцы получают объективную и разнообразную информацию о жизни города, области и страны. Это своеобразная энциклопедия городской жизни. У газеты сегодня есть и электронная версия.

«Голос Экибастуза» поднимает самые острые вопросы, которые волнуют граждан. Это вызывает уважение и преклонение перед нелегким, кропотливым, но в то же время таким необходимым журналистским трудом.