Во Владимире почтили память казахстанского солдата

Фото с сайта kazembassy.ru
У Князь-Владимирского мемориала города Владимир состоялась гражданская панихида памяти казахстанского воина Турлыбека Нурмагамбетова, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в России.
В 1942 году он ушел на фронт, а четыре года спустя его жена получила извещение о том, что муж пропал без вести. Через 76 лет, в июле 2018 года, его внук Багдад нашел на сайте "Память народа" имя деда и место его захоронения.
Из архивных документов стало известно, что рядовой Турлыбек Нурмагамбетов получил ранение под Сталинградом, был направлен в госпиталь Саратова, а затем переправлен в эвакуационный госпиталь города Владимир, где в феврале 1943 года умер от воспаления вследствие ранения и был похоронен на Князь-Владимирском кладбище.
Имя Турлыбека Нурмагамбетова высечено на мраморной плите у Вечного огня, в мемориальном ряду захоронения советских воинов, умерших в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Владимира.
Сын казахстанского солдата Бердибек говорит, что пытался узнать о судьбе отца не одно десятилетие.
"Для нашей семьи это дело чести. Мы верили, что наступит день, когда сможем поклониться отцу и привезти на его могилу горсть земли с Родины. И сегодня этот день настал", – отметил мужчина.
Семья Турлыбека Нурмагамбетова выразила признательность администрации города Владимир и волонтерам-владимирцам за заботу о захоронениях солдат Победы, завершивших свой боевой и жизненный путь вдали от отчего дома, в госпиталях прифронтового Владимира.