Во власти чарующей музыки Свежий выпуск 694 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Концерт открыл студенческий хор «Алатау» двумя номерами из «Литургии Иоанна Златоуста» Чайковского: «Отче наш» и «Достойно есть». Юные артисты вдохновенно исполнили священные песнопения, следуя дирижерской воле маэстро Беимбета Демеуова. Концерт продолжили миниатюры композитора в исполнении преподавателя фортепиано Майры Сасыкбаевой, студентов-вокалистов Анастасии Воробьевой и Анны Ловкачевой, трубача Кайрата Уатая, скрипачки Акжибек Темиркуловой и других юных музыкантов.

С интересным рассказом о творчестве Чайковского выступил поклонник его музыки, маститый журналист Эдуард Джилкибаев, известный читателям культурных обозрений «Казахстанской правды» под псевдонимом Константин Кешин. Он отметил высокую интеллигентную сентиментальность и моцартианскую жизнерадостность личности композитора. Эти качества, помноженные на талант, кругозор и трудолюбие мастера, и дали тот уникальный феномен, которым является музыка Чайковского.

Директор Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского Ая Калиева сообщила, что в честь 175-летия композитора подготовлен международный культурный проект. И для них стало честью войти в него: например, их гордость – золотой призер международных конкурсов хор «Алатау» 7 мая, в день рождения музыкального гения, выступит с «Литургией Иоанна Златоуста» в Благовещенском соборе города Воткинска (Россия), где в 1840 году крестили будущего композитора. К наследию Чайковского в Алматинском колледже, уже 75 лет с достоинством носящем его имя, относятся трепетно: здесь ежегодно проходят концерты из произведений композитора, налажены культурные связи с его домом-музеем в Клину и Воткинске. Для юных музыкантов это важно, ведь эта музыка учит глубине и благородству чувств, широте музыкального мышления и исполнительскому совершенству.

– Сегодняшним концертом мы открыли юбилейный год Петра Чайковского, – отметила заместитель директора Гульзара Канапьянова. – Музыка Чайковского имеет непреходящее значение, а патриарх музыкального образования Казахстана – Алматинский музыкальный колледж – открыт мировым достижениям в музыкальном искусстве и является частью мирового музыкального образовательного пространства.

Педагоги рады, что благодаря юбилейным торжествам студенты смогут больше исполнять произведения П. Чайковского. Ведь его творчество – это высочайший эталон, который вдохновляет на неустанное совершенствование.



