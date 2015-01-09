Во власти чарующей музыки

Свежий выпуск
694
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Концерт открыл студенческий хор «Алатау» двумя номерами из «Литургии Иоанна Златоуста» Чайковского: «Отче наш» и «Достойно есть». Юные артисты вдохновенно исполнили священные песнопения, следуя дирижерской воле маэстро Беимбета Демеуова. Концерт продолжили миниатюры композитора в исполнении преподавателя фортепиано Майры Сасыкбаевой, студентов-вокалистов Анастасии Воробьевой и Анны Ловкачевой, трубача Кайрата Уатая, скрипачки Акжибек Темиркуловой и других юных музыкантов.
С интересным рассказом о творчестве Чайковского выступил поклонник его музыки, маститый журналист Эдуард Джилкибаев, известный читателям культурных обозрений «Казахстанской правды» под псевдонимом Константин Кешин. Он отметил высокую интеллигентную сентиментальность и моцартианскую жизнерадостность личности композитора. Эти качества, помноженные на талант, кругозор и трудолюбие мастера, и дали тот уникальный феномен, которым является музыка Чайковского.
Директор Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского Ая Калиева сообщила, что в честь 175-летия композитора подготовлен международный культурный проект. И для них стало честью войти в него: например, их гордость – золотой призер международных конкурсов хор «Алатау» 7 мая, в день рождения музыкального гения, выступит с «Литургией Иоанна Златоуста» в Благовещенском соборе города Воткинска (Россия), где в 1840 году крестили будущего композитора. К наследию Чайковского в Алматинском колледже, уже 75 лет с достоинством носящем его имя, относятся трепетно: здесь ежегодно проходят концерты из произведений композитора, налажены культурные связи с его домом-музеем в Клину и Воткинске. Для юных музыкантов это важно, ведь эта музыка учит глубине и благородству чувств, широте музыкального мышления и исполнительскому совершенству.
– Сегодняшним концертом мы открыли юбилейный год Петра Чайковского, – отметила заместитель директора Гульзара Канапьянова. – Музыка Чайковского имеет непреходящее значение, а патриарх музыкального образования Казахстана – Алматинский музыкальный колледж – открыт мировым достижениям в музыкальном искусстве и является частью мирового музыкального образовательного пространства.
Педагоги рады, что благодаря юбилейным торжествам студенты смогут больше исполнять произведения П. Чайковского. Ведь его творчество – это высочайший эталон, который вдохновляет на неустанное совершенствование.

Популярное

Все
Алматы принимает юношеский Roland Garros
«Вишневые» проблемы поселка Севастополь
Его называли главным сталеваром планеты
За счет грантов и субсидий
Новые возможности цифровой эпохи
Опустела без него Земля...
Петропавловск становится краше
Еще одна покоренная высота
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Региональные инициативы ради общего будущего
Приверженность повестке устойчивого развития
Объединиться, чтобы предотвратить трагедию
Капшагай побил рекорд посещаемости
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Объявлена война ухабам
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Город, где живет история
Все дороги ведут на Алаколь
Ученица НИШ оказалась в числе победителей международного конкурса писем
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
В теплицах спеет урожай
Популярная певица убита в Узбекистане
По мосту в Европу и Азию
Прогресс Казахстана в достижении ЦУР оценили в ООН
Зарубежные инвесторы намерены построить огромную теплицу для томатов в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка
Президент награжден высшей госнаградой Турции – орденом Devlet Nişanı
В Премьер-лиге установилось «двоевластие»
Приоритет – национальным видам
Бегемот с характером
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона

Читайте также

Высоко служу, далеко гляжу
Проблему ветхих домов решают в Сатпаеве
Медпомощь станет ближе
Чтобы асфальт «не растаял» со снегом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]