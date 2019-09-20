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​Во власти нот
Рустам Алмазов

О серьезности и высоком уровне конкурса можно судить хотя бы по тому, что отборочный тур к нему проходил в течение пяти месяцев – с 1 марта по 30 июля. Жюри конкурса под председательством заслуженного деятеля РК Алана Бурибаева, в составе грандов мирового дирижерского искусства – Витторио Паризи и Джузеппе Аквавива из Италии, Дьердя Рата из Венгрии, Диана Чобанова из Болгарии и нашего соотечественника Серика Сырлыбаева – пришлось рассматривать 140 заявок из 32 стран.

После просмотра выступлений участников и их резюме к первому туру были допущены 56 дирижеров. После первого тура, на котором конкурсанты продемонстрировали свое мастерство в выступлениях со струнным оркестром, во второй тур прошли 16 музыкантов. Здесь им уже предстояло дирижировать симфоническим оркестром. В полуфинал конкурса допустили 8 дирижеров, четверо из которых стали финалистами.

К слову, гала-концерт лауреатов конкурса стал, одновременно, и его финальной частью. Были исполнены произведения Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди – «Казахские народные танцы» из оперы «Абай», первые части Пятой и Шестой симфоний Петра Чайковского, а также первые части Первой и Четвертой симфоний Иоганнеса Брамса.

По итогам конкурса жюри решило не присуждать первую премию. Второе место занял российский дирижер Азим Каримов. Обладателем третьей премии стал наш соотечественник Ерболат Ахмедьяров. Лауреатами четвертой премии стали два дирижера – Тарас Демчишин из Украины и Александр Адиарте из США. Кстати, американский музыкант стал еще и обладателем специального приза за лучшее исполнение «Казахских народных танцев» Жубанова и Хамиди. Специальный приз получил и Дмитрий Матвиенка из Беларуси. Жюри также особо отметило мастерство Кристиана Оросану из Румынии.

Организаторами конкурса в сот­рудничестве с международным агентством Classics Management Budapest выступила Казахская государственная филармония им. Жамбыла, при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

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