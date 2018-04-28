Во время грозы с неба упал загадочный объект в Великобритании

В мире
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Скриншот с видео
Странный предмет, падающий с неба во время удара молнии, сняла на видео жительница британского города Бриджуотер Меган Тейлор, передает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

"Я никогда не встречала такой грозы и совершенно точно никогда не видела, чтобы что-то падало на Землю", – рассказала автор видео, признавшись, что понятия не имеет, что это было.



Один из пользователей сети в комментарии под видео предположил, что в объектив камеры попала падающая птица, однако другие стали возражать, что объект был слишком большим для птицы.

При этом The Daily Mail отмечает, что кадры напоминают сцену из фильма "Война миров" 2005 года, в которой инопланетяне десантируются на Землю во время грозы, после чего приводят в действие закопанные гигантские треножники.

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