Во время хаджа в Мекке погиб гражданин Казахстана

В Мекке скончался преподаватель Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу университета.
По информации вуза, Нурсултан Алпысбаев являлся старшим преподавателем кафедры физического воспитания ЕНУ имени Льва Гумилева, в общей сложности на преподавательской должности Алпысбаев проработал около 35 лет.
64-летний Нурсултан Алпысбаев совершал паломническую поездку в Мекку. В настоящий момент причины его гибели неизвестны.
Ранее сообщалось, что недавно в Мекке ушла из жизни
от сердечного приступа 78-летняя гражданка Казахстана Мубархан Мансурова.