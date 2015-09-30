Во время хаджа в Мекке погиб гражданин Казахстана

Происшествия
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Ерзат Сергазин
В Мекке скончался преподаватель Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу университета.

По информации вуза, Нурсултан Алпысбаев являлся старшим преподавателем кафедры физического воспитания ЕНУ имени Льва Гумилева, в общей сложности на преподавательской должности Алпысбаев проработал около 35 лет.

64-летний Нурсултан Алпысбаев совершал паломническую поездку в Мекку. В настоящий момент причины его гибели неизвестны.

Ранее сообщалось, что недавно в Мекке ушла из жизни от сердечного приступа 78-летняя гражданка Казахстана Мубархан Мансурова.

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