Во время расследования в Актау пропало 4 кг героина

Фото с сайта tumba.kz
Во время расследования дела о крупнейшем задержании контрабанды наркотиков в Актау пропало 4 кг героина, передает Kazpravda.kz
со ссылкой tumba.kz.
Задержание рекордной партии героина было осуществлено 19 сентября. Как сообщили в тот день сотрудники департамента государственных доходов по Мангистауской области, было обнаружено и изъято 123 килограмма героина.
Акцию по задержанию осуществили совместно сотрудники Службы экономических расследований центрального аппарата Комитета государственных доходов МФ РК и территориального департамента государственных доходов по Мангистауской области.
Однако спустя двое суток партия заметно уменьшилась.
"В ходе операции была выявлена контрабанда крупнейшей за время деятельности КГД партии героина. По итогам судебно-химической экспертизы стало известно, что обнаруженное вещество является чистым героином, общим весом 118716,19 кг", – сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Наркотики перевозились в автомобиле марки Iveco, который следовал из Турецкой Республики, и были спрятаны в специально изготовленных многослойных трубовидных контейнерах, находившихся среди провозимого груза – товаров народного потребления.
В настоящее время ведется следствие. Полицейские не исключают, что на этот раз был перекрыт самый крупный за последние 10 лет канал по поставке наркотиков.
Между тем, по информации регионального сайта, цена изъятого героина (123 кг) на "черном рынке" составляет свыше 2,2 млрд тенге. Нетрудно посчитать, во сколько оценивается 4 килограмма, которые "испарились" во время расследования.