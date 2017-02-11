Во время спецоперации КНБ в Алматы задержаны 15 человек

Комитетом национальной безопасности РК совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в Алматы и близлежащих районах Алматинской области проведена серия специальных операций, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"Нейтрализована деятельность 2 радикальных групп, а также 6 отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии.
Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек", – отмечается в распространенной информации.
Сообщается, что при обысках по месту жительства задержанных изъяты 5 гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.
Следственные действия продолжаются.