Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура

В январских беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Специальные прокуроры установили, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева - "Дикого Армана", "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел". Арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета". Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников этих преступлений", – отметил спикер.

По его словам, на сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 лиц, из которых под арестом находятся 269.

"В Алматы 25 марта был арестован "Ш", который во время "январской трагедии", похитив винтовку из оружейного магазина "АННА", напал на аэропорт, департамент полиции и управление полиции Алмалинского района города Алматы. Органами правопорядка установлен "Н", который 5 января в группе лиц захватил здание "Казаэронавигации" и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы", – дополнил Килымжанов.

Кроме того, он сообщил, что 4 апреля специальными прокурорами задержано 10 жителей Алматинской области, причастных к организации массовых беспорядков перед акиматом Алматы.