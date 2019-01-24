Во время затмения на Луне заметили яркую вспышку

В мире
1851
Во время "кровавого затмения" 20 января на поверхность Луны упал небольшой метеорит, его падение вызвало яркую вспышку, передает Ria.ru со ссылкой на журнал National Geographic.   

Первым вспышку на поверхности Луны заметил пользователь портала Reddit, после чего новость об этом быстро распространилась по Сети, при этом многие специалисты первоначально скептически отнеслись к версии падения метеорита, указав на возможный дефект записей с телескопов.

Однако на всех имеющихся записях вспышка наблюдалась в одном и том же месте спутника Земли, которое находится к югу от кратера Бюрги, при этом световое пятно, которое возникло на доли секунды, было диаметром около 90 километров.
Кроме того, во время затмения за спутником Земли наблюдали и астрономы, работающие в рамках системы обнаружения и анализа лунных ударов (MIDAS), которые, в свою очередь, не зарегистрировали каких-либо столкновений небесных тел с поверхностью спутника.

Как пояснил Джастин Коуарт из Университета Стоуни-Брук (США), падения метеоритов во время лунных затмений происходят достаточно редко, хотя небесные тела подобного размера падают на спутник Земли примерно раз в неделю.

Отметим, во время прошедшего затмения Луна прошла по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на восемь процентов – в земную тень вошла Суперлуна.

Естественный спутник Земли во время затмения приобрел красновато-бурый оттенок.


Популярное

Все
Беги, а то замерзнешь!
Музыкант из Сатпаева нашла свое призвание и стала ювелиром
XIX век: из русских губерний в казахские степи
В творческом тандеме
Самураи капитального ремонта
Новую балетную сказку, которая могла бы потеснить в новогоднем театральном репертуаре незаменимого «Щелкунчика», увидели зрители в Алматы
На языке мира и дружбы
В Кокшетау при областном Дворце общественного согласия в середине января открылся клуб по развитию государственного языка «Мәміле»
Эволюция журналистики «Алаш»
В Караганде на казахский язык перевели хиты книжных продаж – романы «Крестный отец» и «Однажды в Америке»
Курс на знание
Вырастим спортсменов и творцов
Шокан в Восточном Туркестане
Чтобы не «поплыть»
Пинг-понг и не только
Резерв большого спорта
Повышение в классе
Онкология – не приговор
Топит города и села
Электронный помощник
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Кто ищет, тот найдет
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Еще раз о кино
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"
Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ
2023 год казахстанские профсоюзы проведут под эгидой Года безопасного труда
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

В мире , Китай
На Тайване зафиксировали приближение к острову 23 самолетов…
Спорт , В мире
Казахстанские стрелки завоевали "золото" на Кубке мира в Ин…
Президент , В мире
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакис…
В мире
Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]