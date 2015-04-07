Во всех дивизионах

В число лидеров сейчас входят «Астана» и «Ордабасы» – по 11 очков, «Кайрат» – 10, «Окжетпес» – 9. Список лучших бомбардиров продолжает возглавлять кайратовец Жерар Гоу – 5 забитых мячей.

В выходные дни начался и чемпионат Казахстана среди команд Первой лиги. Вот результаты матчей стартового тура: «Байтерек» (Астана) – «Спартак» (Семей) – 0:5, «Кыран» (Шымкент) – «Байконур» (Кызылорда) – 2:1, «Каспий» (Актау) – «Кызыл Жар» (Петропавловск) – 0:0, «Махтаарал» (Южно-Казахстанская область) – «Лашын» (Каратау) – 1:0, «Экибастуз» – «Восток» (Усть-Каменогорск) – 2:3, «Булат АМТ» (Темиртау) – «Акжайык» (Уральск) – 3:1.