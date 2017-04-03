Во всех регионах РК создадут зоны таможенного оформления

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Зоны таможенного оформления во всех регионах Казахстана создадут при участии Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Об этом в ходе пятого заседания Тюркского делового совета в Астане заявил председатель правления НПП Аблай Мырзахметов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По его словам, у палаты появились авторитет и возможности для осуществления этого функционала, который будет содействовать ускорению бизнес-процессов.
"Принято решение создать зоны таможенного оформления в каждом регионе. Бакытжан Сагинтаев предложил сделать это в областях, если у нас есть там партнеры. Чтобы зоны таможенного оформления по стандарту, удобному для бизнеса, отдать палате и сделать эту работу с частными инвесторами", – сказал Мырзахметов.
Глава "Атамекена" подчеркнул, что, делегируя такие возможности НПП, Премьер-министр будет лично контролировать работу по ускорению прохождения грузов через таможню.
Отметим, что ранее был подписан план по кардинальному сокращению таможенных барьеров. Зампред НПП "Атамекен" Нуржан Альтаев предложил
новый способ выхода бизнесменов РК на рынки России и Китая.