Во всем ли виноваты сайгаки?

Пока в Правительстве решают, как быть с безмерно расплодившейся степной антилопой, в Акмолинской области она планомерно уничтожает хлебные поля, нанося хозяйствам невосполнимый урон.

Ситуация, похоже, достигла крити­ческой точки. Фермеры пребывают в панике и требуют разрешить промышленный отстрел сайгаков. Вокруг вопроса о пользе и вреде этих животных сегодня развернулись самые настоящие баталии. Одни по-прежнему считают, что существует опасность исчезновения древней популяции. По мнению других, степные антилопы представляют немалую угрозу продовольственной безопасности.

На днях стало известно, что в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, возможно, примут решение об отстреле 80 тыс. сайгаков в рамках регулирования их численнос­ти, причем это коснется в основном уральской популяции животных. Однако окончательное решение еще не принято.

Нашествие сайгаков в текущем году стало настоящим бедствием для акмолинских аграриев. От их набегов большие потери несут основные зерносеющие районы: Атбасарский, Астраханский, Коргалжынский, Жаркаинский, но больше всех – Егиндыкольский.

По имеющимся данным, на сегодня от потравы сайгаками в области пострадало уже около 140 тыс. гектаров посевных площадей, и основная часть – свыше 60 тыс. га – пришлась на егиндыкольские поля.

К слову, по данным областного управления сельского хозяйства, в прошлом году ущерб от потравы сайгаками сельскохозяйственных культур превысил 8 млрд тенге.

– Егиндыкольский район исторически является ареалом оби­тания и миграции степной антилопы. Кроме того, фермеры из соседних Целиноградского и Коргалжынского районов гонят ее со своих полей, и она возвращается на нашу территорию. Ситуацию обострила засуха: животные от бескормицы пошли в поля, а в результате страдают фермеры. У нас около 10 тысяч гектаров посевов, на сегодня уже около 20 гектаров погублено сайгаками, – сетует директор ТОО «Қоржынкөл-А» Абилкаиыр Ошакбаев.

По его словам, в настоящее время фермеры вынуждены выставлять вокруг своих полей заградительные бригады, но безрезультатно.

– Ставим ограждения, сторожим сутками, но толку мало, – говорит фермер. – Очень много молодняка сайги, такое ощущение, что животные растут как на дрожжах. За все это время никого со стороны «Охотзоопрома» или других уполномоченных организаций не появлялось, никто и никак не контролирует миграцию антилопы, как никто и не отвечает за ущерб, нанесенный ею.

В прошлом году наши аграрии недополучили около 60% урожая из-за потравы, а что ждет в текущем? «Охотзоопром» свою работу не выполняет, в Мин­экологии переживают за популяцию животных, а фермеры в это время остаются один на один со своими проблемами. Конечно, я не сторонник тотального отстрела сайгаков, они – бренд нашей республики, однако следует на системной основе решить проб­лему роста их численности и миграции. Такого нашествия, как в нынешнем году, не было никогда.

– В советское время были разрешены плановые промысловые мероприятия, работали целые заготовительные конторы, – продолжает фермер. – А сейчас все взвалили на сельскохозяйственных товаропроизводителей. Каждый должен заниматься своим делом, фермеры – сеять, пахать, убирать, вкладываясь собственными средствами в сельскохозяйственное производство. Государство – обеспечивать сохранность ценной фауны, а заодно – субсидировать ущерб, понесенный фермерами из-за потравы сайгаками, – считает руководитель товарищества.

Своими опасениями остаться без урожая в текущем году поделился и глава крепкого зерносеющего хозяйства в Жаркаинском районе – директор ТОО «Барыс-Бек» Багдат Бекжанов.

– Я никого не хочу пугать или сгущать краски, но факт есть факт. На полях царит ужасающая картина. Одна черная пахота, посевы затоптаны, всходов нет, просто голая земля. Сайгаки носятся туда-сюда целыми стадами, они как саранча. В прошлом году я из-за них потерял около 1 200 гектаров посевов. Их надо либо отгонять, либо отстреливать, иначе они оставят нас без урожая, – заявил аграрий.

Между тем у фермеров имеются текущие кредитные обязательства перед финансовыми институтами, которые при бездействии уполномоченных органов в создавшейся ситуации могут только усугубить их положение.

– Действительно, в последние годы перед сельхозпроизводителями стоит вопрос, как сохранить свои посевы от сайгаков. Не оказался исключением и год нынешний. Мы направили ряд предложений в профильные ведомства, в качестве варианта решения проблемы предложили оборудовать на пути миграции степной антилопы специализированные кормовые площадки и добиться тем самым отклонения животных от ежегодного маршрута следования.

Кроме того, было бы целесо­образно определить для районов, находящихся на пути миграции сайгаков, нормы страховых случаев гибели посевов от потравы. На центральном уровне необходимо создать комиссию из числа представителей компетентных государственных органов и независимых экспертов для оценки ущерба, причиненного сайгаками, а также рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета для восстановления ущерба, – комментирует директор РПП «Атамекен» Ерканат Мусылманбек.

Степные антилопы – уникальные животные, считается, что они – ровесники мамонтов. Экстракты из их рогов обладают лечебными свойствами, отвар из мяса лечит бронхи, а при многократном употреблении – туберкулез.

На территории Акмолинской области обитает бетпакдалинская популяция. В основном сайга, как уже говорилось, водится в Атбасарском, Егиндыкольском, Жаксынском, Жаркаинском, Коргалжынском районах. В последние годы она стала перемещаться к Астраханскому и даже Целиноградскому районам.

По данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, по результатам авиаучета в начале года чис­ленность сайгаков по области составляла до 30 тыс. особей. Однако уже в мае только в урочище Тайкеткен (приграничная территория Атбасарского и Жаксынского районов) было зафиксировано уже около 80 тыс. сайгаков.

В течение всего года степные антилопы в основном держатся стадами. Самые большие скопления у них наблюдаются в период массового окота и миграций весной и осенью. Характерная особенность животных – беспрерывное перемещение в пределах ареала. Наиболее продолжительные кочевки они совершают вес­ной и осенью.

– При современном развитии сельского хозяйства сайгаки лишились большей части летне-осенних пастбищ. В связи с чем в последние годы наблюдаются их заходы на засеянные поля, которые ранее, до распашки, являлись их летними пастбищами. Эти животные редко кормятся зерновыми культурами, в основном протаптывают через них тропы, устраивают лежки, поедают сорняки, – отмечает и. о. главы отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Ержан Сагинаев.

По его словам, для обеспечения сохранности среды оби­тания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных направлялись письма акимам Атбасарского, Астраханского, Егиндыкольского, Жаксынского, Жаркаинского, Коргалжынского, Целиноградского районов на предмет того, чтобы при выделении земель для возделывания сельскохозяйственных культур они согласовывали такие действия с их ведомством.

Сохранение и воспроизводство сайгаков – одна из важнейших государственных задач, и в чис­ле первейших мер необходимо не допустить уничтожения пастбищных угодий степной антилопы. То есть распахивания и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот в местах обитания и миграции сайгаков.

– Потери у фермеров огромны, сотни миллионов тенге были вложены в посевную. Мы выезжали совместно с представителями Минэкологии на места и видели реальную картину нынешнего нашествия, точнее, того, что после него остается на полях. Или, вернее, не остается, – в свою очередь заявляет начальник областного управления сельского хозяйства Серик Балжанов. – Нужно принимать меры по сокращению численности популяции, установки защитных сооружений.

Затратная часть, конечно, высока. По предварительным расчетам, протяженность защитных ограждений может составить порядка 200 км. Да, есть версия, что сельхозпроизводители перепахали многолетние маршруты реального ареала обитания животных, однако за последние 5 лет увеличения посевных площадей в этих районах не было.

Еще с начала 90-х годов прошлого столетия не раз принимались решения, в том числе и на уровне Правительства, о разработке программ по сохранению и охране сайгаков. В 2002-м степная антилопа вошла в список Международного союза охраны природы как вид, находящийся в критическом состоянии, который может легко исчезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием природных или антропогенных факторов.

В 2015 году приказом Минсельхоза был увеличен размер возмещения вреда за незаконно добытого сайгака – 500 месячных расчетных показателей с учетом добавочных коэффициентов. В этом году данный показатель составляет почти 7 млн тенге.

В феврале 2020 года на основании биологического обоснования, подготовленного Институтом зоологии МОН РК, Комитет лесного хозяйства и животного мира ввел запрет на употребление сайгаков, их частей и дериватов в пищу или переработку на всей территории республики до 2023 года, кроме использования их в научных целях.

По мнению известного экологического активиста Сакена Дилдахмета, сложившаяся нынче ситуация – результат комплекс­ного просчета уполномоченных госорганов.

– Численность сайгаков на сегодня превышает 1,3 миллиона особей, но это не дает нам никакого права начинать отстрел. Нужно как минимум довести популяцию до 3 миллионов. Между тем, как известно, до конца года действует мораторий на отстрел сайгаков. Мы также не можем осуществить его в соответствии с Конвенцией CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), это будет считаться контрабандой.

Сегодня вдруг сайгаки стали помехой, но они ли тому виной? В советское время они мирно паслись вместе с домашним скотом. А что мы видим сейчас? А видим мы то, что Мининдустрии и инфраструктурного развития построило современные скоростные дороги, не учитывая, что автобаны проложены по пути миграции степной антилопы. Кроме того, в свое время акимы, как уже было сказано выше, выделили земли сельскохозяйственного назначения, тоже не беря в расчет исторические маршруты миграции диких животных. Из-за непрофессионализма госорганов мы столкнулись с большой проб­лемой, и рост поголовья сайги здесь причина далеко не самая главная, – подчеркнул независимый эколог.