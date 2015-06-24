Свежий выпуск Во всем виновата лиса Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Проведенное расследование показало, что в марте во двор к сельчанину забежала лиса. Она укусила собаку, а та чуть позже покусала сына мужчины и его жену. И лишь после того как взбесившийся пес цапнул хозяина, тот застрелил его, при этом не сообщив медикам о происшествии.

Сейчас пациент находится на интенсивном лечении. По словам врачей, у него наблюдается гидрофобия – при виде воды или упоминании о ней он становится неуправляемым, начинаются спазмы дыхания и судороги. Состояние супруги и сына больного врачи назвали удовлетворительным. У них вирус не обнаружен.