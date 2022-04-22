Во Всемирный день книги и авторского права в NIS начался масштабный проект «Қазағымның әдебиеті»

Во Всемирный день книги и авторского права в автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» начался масштабный проект «Қазағымның әдебиеті», посвященный казахской литературе.

Во всех NIS прозвучал символический звонок на встречу учеников, учителей и родителей с известными писателями и поэтами. Единый урок литературы в прямом эфире транслировался также на школьных You Tube каналах и других Интернет-платформах. «Казагымнын адебиеты» логично интегрируется со всеми литературными и социальными проектами NIS – «Ұлы дала ақындары», «Замандастар жырлары», «Менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер», «Wikipedia», READx, «Ұрпақтар сабақтастығы», «Қоғамға қызмет ету», «Ғылыми орта», «Даналық бейсенбі», «100 ән», «100 күй».

В алматинской Интеллектуальной школе химико-биологического направления главную тему встречи «Ағалар айтқан асыл сөз» подтвердили знаковые герои, имена которых известны всей стране, – Смагул Елубай, Журсын Ерман и Бекжан Аширбаев. Единый урок литературы начался с самого знаменитого кюя Курмангазы «Сарыарка» и вдохновенной истории по мотивам «Ертегі» Журсына Ермана, подготовленных школьным ансамблем казахских народных инструментов «Нұр сазы». Ученики 9-го класса представили самые интересные страницы знаменитого романа Смагула Елубая «Ақ боз үй». В поэтической композиции «Ағалар айтқан асыл сөз» прозвучали «Өз үйім – өлең төсегім», «Болсам да өтіп кеткен жылдарға алаң» Журсына Ермана и «Бақыт жарнамасы», «Өмірбаян» Бекжан Аширбаева. В школе продолжается декада казахской литературы, посвященная Всемирному дню книги.

Автограф-сессией от Розы Мукановой, Аскара Алтая, Айжан Табараккызы, Ажар Ерболган завершился единый урок литературы в столичной Интеллектуальной школе физико-математического направления.

В литературном кафе NIS Петропавловска встречали известных поэтов Северного Казахстана – Аманжола Загыпара, Жаркына Жупархана, Нургуль Окашеву, Самрата Кускенова, творчество которых поддерживает главную тему встречу «Ақынын ұлықтаған ел бақытты». Девятиклассница Махаббат Токтар на Едином уроке литературы получила заветное напутствие признанных земляков – продолжить свой путь в поэзии. А Магжан Мактабек из 12-го класса гордится, что вступил в айтыс с самим Жаркыном Жупарханом.

В Уральске на «100 вопросов герою» ответили Гайсагали Сейтак и Мунайдар Балмолда, в равной степени востребованные в прозе, поэзии и публицистике. Ребят заинтересовали их размышления о детских мечтах, человеческих добродетелях, миссии поэта, рождении вдохновения, пяти важнейших вехах казахской истории. Самое большое количество вопросов было посвящено истории песни «Махаббат бер маған, тағдыр» из репертуара Димаша Кудайбергена, написанной на слова Мунайдара Балмолды.

— Мы поняли, что поэзия — это особый дар, а поэт – это задумчивая, глубокая душа, — признались школьники после встречи.

На традиционной площадке «Умного четверга» в NIS Кызылорды встречали самых известных представителей литературного Приаралья – Рахат Наурызбаеву, Куата Адиса, Тилегена Бекарыстанова, Толкын Кабылша, Ержениса Абдиева и Максата Дауылбая. На основе их творчества в школьной библиотеке ученики и родители представили сразу несколько актуальных проектов NIS по продвижению интереса к чтению, а семиклассники подготовили выставку иллюстраций к произведениям гостей.

– В век цифровизации обязательно надо привлекать детей к чтению. Сегодня мы стали свидетелями того, как ученикам прививается любовь к книге и что особенно радует – вместе с родителями, – поделился впечатлениями автор книги «Дарумендер дауасы» Куат Адис.

«Көкше дарындары» можно смело назвать Ерболата Баятулы, Куаныша Оспана, Мергена Токсанбая, Сергазы Каирболды, встреча с которыми в NIS Кокшетау началась с кампус-тура. Признанные и юные поэты общались на равных, а самый большой восторг вызвал один из самых популярных видов айтыса – қайым айтыс.

Главный вывод, который сделали ученики Интеллектуальной школы Атырау после встречи с Гульзадой Ниеткалиевой, Бакытгуль Бабаш и Улмекен Шаукеновой, – не бывает поэзии женской и мужской, есть только талантливые стихи и настоящие шедевры.

В NIS Актобе о богатом наследии известных представителей казахской литературы рассказал Оралбай Каметияулы, особо отметивший, что многие эпосы родились в западном регионе:

– Начнем с «Кобыланды батыра». Точно так же главный герой лирико-эпической поэмы «Айман-Шолпан» Есет Котибарулы является батыром этого края. Кыз-Жибек и Толеген жили у реки Ор. Абубакир Кердери, основоположник письменной литературы, также является нашим земляком. Теперь ваше время достойно продолжить литературные традиции родного региона.

В Интеллектуальной школе Талдыкоргана искреннее признание «Өнерімді еліме арнаймын» объединило Жуматая Оспанулы, Гүлбакыт Касен, Жангелды Немеребая, Есболата Айдабосына, Азамата Нурмухана и выпускника NIS, талантливого прозаика Темирлана Қылышбека. Вместе со знаменитыми земляками ребята создавали новые произведения, продемонстрировали иллюстрации и постеры к самым известным повестям и стихам гостей, а они рассказали их историю.

В NIS Караганды ученики читали стихи Серика Сагынтая, Кайрата Аскарова, Руслана Нурбая и Ерика Нарына, творчество которых объединено главной темой встречи «Жүрегім менің – жанартау». Больше всех волновались Инжу Макан и Каусар Аргынбай, литературный дебют которых порадовал признанных поэтов.

– Под шаныраком Интеллектуальной школы мы почувствовали настоящую атмосферу творчества, а также любви к литературе и родной культуре, это, конечно же, вдохновляет нас, – признался Кайрат Аскаров.

В Интеллектуальной школе Тараза «Туған жер», «Ұлға тілек» и другие стихи из литературного проекта «Замандастар жырлары» звучали в присутствии их авторов Үмыт Битеновой, Нуржана Кадырали, Шапагат Абдир.

На всю жизнь на память останутся для учеников Интеллектуальной школы Семея книги с автографом Мерея Карта. На поэтическом «Умном четверге» NIS вместе с Мереем Қартом приветствовала Алишера Кыдырбека, Темирлана Темирбая, Ерболсына Касымбека, творчество которых воспевает родную землю и продолжает литературные традиции великого Абая.

Живым уроком настоящей поэзии можно назвать встречу «Әдебиет – сарқылмас дария» в NIS Костаная. Началась она с документального фильма, посвященного Серікбай Оспанову и Ақылбеку Шаяхметову, и популярной песни «Сағындым Алматымды», слова которой написал Серікбай Оспанов. В размышлениях гостей о казахской литературе и ее главных действующих лицах школьников особенно заинтересовало творческое наследие Ахмета Байтурсынова и Ибрая Алтынсарина. А юный поэт Сактапберген Асылхан решился прочитать перед поэтами призанными собственное сочинение «Ғабит ағаға арнау».

Фотография с Кайырбеком Бисембаевым, Арманом Кани и Еламаном Кабдылашымом пополнит семейные архивы учеников Назарбаев Интеллектуальной школы Павлодара.

– Даже по вопросам детей можно судить об их начитанности и интересу к литературе, что, конечно же, вдохновляет нас, – выразил общее впечатление Еламан Кабдылашым.

Самый сложный вопрос, который задали Калкаману Сарину в NIS Усть-Каменогорска, как он оценивает произведения современных поэтов. Алибека Кантарбаева, в прямом смысле затаив дыхание, слушали, когда о рассказывал о дружбе с Оралханом Бокеем. Аримбек Масалов вспомнил историю создания песни «Қазақстан – қазақ елім», которая стала визитной карточкой вокальной группы Интеллектуальной школы.

В шымкентской NIS химико-биологического направления Абай Калшабек посвятил свое выступление литературному наследию легендарного писателя – фронтовика Бауыржана Момышулы. Абай Калшабек подарил школьной библиотеке недавно изданную книгу «Томаға тұйықпын», в которой собраны его стихи, статьи, размышления и переводы. Даурен Айманбетов своими стихами подтвердил признание в престижных номинациях «Лучший поэт года» и «Алтын калам».

«Конақ кәде» попросили исполнить известных писателей и поэтов в шымкентской школе физико-математического направления. В рамках проекта «Ұлы дала ақындары» в присутствии авторов прозвучали искренние строки Акмарал Леубаевой, Маржан Есжановой, Каримы Ораловой, Анар Жаппаркуловой, Салтанат Айдарбековой. Все они дружно отметили талант и кругозор школьников, отличившихся в қайым айтыс.

– В эпоху цифровых технологий необходимо окунуться в историю, впитать в себя национальные традиции и культуру нашего народа. Это задача учителя и каждого родителя, – подчеркнула Маржан Есжанова.

В новой Интеллектуальной школе города Туркестана единый урок литературы назвали «Қазақ әдебиетінің жаңа тынысы», начался он с кампус-тура, во время которого известные писатели и поэты отметили особое значение литературного комплекса «Тіл – қазына». Даурен Аксакалов, Еламан Толеутай, Рысгуль Досжанова, Аркалык Амалият, Даурен Тлеухан, Тлеубек Батыс встретились с каждым Шаныраком, где особое настроение создавали концертные номера и праздничные ролики. Самый большой и неподдельный интерес гостей вызвали исследовательские работы «Ақын – оқушы көзімен».

Масштабный проект «Қазағымның әдебиеті», посвященный казахской литературе, продолжается сегодня во всех Интеллектуальных школах. Больше двадцати встреч во Всемирный день книги и авторского права, которые смело можно назвать единым уроком литературы, стали логическим продолжением всех книжных проектов NIS и поддержали интерес учеников и их родителей к чтению.