Во втором чтении Статьи 534 Лаура ТУСУПБЕКОВА

Как отметил депутат Серикжан Канаев, цель законопроекта – упрощение процесса госзакупок, минимизация коррупционных рисков, а также внедрение эффективных механизмов защиты прав и законных интересов потенциальных поставщиков и повышение ответственности участников госзакупок.



По его информации, предусмотрено внед­рение конкурса с применением предварительного квалифицированного отбора, также предусмотрено упрощение порядка проведения конкурса и аукциона, введен институт предварительного обсуждения технических спецификаций, повышаются требования к внеконкурсным процедурам. Как отметил С. Канаев, ко второму чтению было внесено 775 предложений, из которых 300 позиций приняты, 9 – не приняты.



"Добро" Мажилиса во втором чтении получили законодательные новшества относительно обеспечения безопасности при проведении спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий. Новыми поправками в законодательство запрещается выбрасывать на сцены и арены любые предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей.



Также согласно законопроекту ипподромы и цирки отнесут к местам для проведения массовых или спортивно-зрелищных мероприятий.

– Законопроект призван урегулировать правовые отношения, связанные с организацией и проведением культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий. 28 октября 2015 года данный законопроект был одобрен в первом чтении. При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы поступил ряд предложений и замечаний от постоянных комитетов, депутатов, фракций политических партий и отдела законодательства Мажилиса. В частности, предложено запретить проносить в места проведения мероприятий алкогольную продукцию, продукцию в металлической и стеклянной таре, – сказал депутат Мухтар Тиникеев.



Кроме того, на организаторов массовых мероприятий будет возложена ответственность по своевременному информированию местных исполнительных органов о предполагаемом количестве зрителей на мероприятии, о местах для парковки и количестве проданных билетов.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса одобрили и законопроект о ратификации Соглашения о введении единых форм паспортов транспортного средства, самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов. Согласно соглашению требования к единым формам паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники, порядок их заполнения и порядок обмена сведениями о бланках паспортов, а также сроки начала их применения утверждаются Евразийской экономической комиссией.



Также палата согласилась с поправками Сената относительно законодательных нововведений по вопросам налогообложения и таможенного администрирования.



Наряду с этим Мажилис взял в работу целый блок новых ратификационных законопроектов. Это Межправительственное казахстанско-германское соглашение о приеме и транзите лиц (соглашение о реадмиссии). В этом же ряду Протокол о внесении изменений в Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу, а также Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС.



